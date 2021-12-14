立委高嘉瑜遭家暴案的男主角林秉樞，近日仍不斷被名嘴爆料，黃揚明14日再指他買畫「涉嫌洗錢」，並直指他所買作品的藝術家為詩人、出版社負責、國藝會董事許悔之。對此指控許悔之言：「若有此事，我作為佛弟子，願死後墮無間地獄。」

正在外地旅行用餐的許悔之接受《中國時報》採訪時直言，作為創作者，依例只面對畫廊，因此不會知道誰買畫，買了幾件或送去哪裡。黃揚明所指，「我全然不知，至今也絕無畫廊退還作品的事。」許悔之嚴詞表示：「如果有畫廊退回4件作品，或所謂洗錢情事，我願墮入無間地獄。也希望這些所謂名嘴在捕風捉影恣意地傷害他人的時候也慎重地思考自己的口業。」

許悔之嚴正聲明：「這一次我原諒他基於所謂社會的第四權，但若再如此捕風追影，無理糾纏提出沒有證據的說法，我會提出法律訴訟。」

14日為許悔之的生日，聽聞此「爆料」他表示自己「很悲憤」，希望對此事一次說個清楚，也希望這些名嘴「知所節制，不要再捕風捉影糾纏。」