電電公會理事長李詩欽與經濟部次長林全能皆表示，台灣與日本是相互重要的貿易夥伴，台已經申請加入CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)，希望藉由CPTPP對皆擴大合作與交流、拓展國際市場。

電電公會舉辦「2021台灣電電公會國際鏈結論壇」李詩欽表示，日本是台灣第三大貿易國；台灣是日本第四大貿易國，是彼此重要的貿易夥伴。

台灣近日已提出申請加入CPTPP，共計有11個成員國人口大約5億人，GDP大約有11兆美元，貿易額占台灣貿易總額1／4。

台灣與會員國日本、新加坡；馬來西亞經濟結構相似；與澳洲、紐西蘭、墨西哥、祕魯、智利、加拿大則是互補，台灣身為全球第18大貿易國，在強化經貿貢獻願意扮演好世界公民的角色，所以台灣非常需要日本的支持、日本也表達樂觀其成。

林全能表示，台灣與日本可以對準區域貿易協定上，更加緊密地合作，例如台灣申請加入CPTPP這個重要的區域經貿組織，可以在這個面向上對接合作，拓展國際市場和價值。

經濟部召開的產業推動小組會議上，討論台日如何建構重要的交流平台，並且歸納5方向推動，包含中央會談，透過中央機制建立互動關係；地方搭橋，像是與鹿兒島、大阪府等地方政府簽署MOU建立合作管道。

組織對接，如透過電電公會的組織推動台灣產業合作；企業媒合，協助商機、投資與技術媒合；最後則是深化在台投資日商相關工作。

林全能說，隨著疫情以來遠距、數位和企業轉型愈來愈快，台灣有電機電子深厚製造基礎、日本則有前瞻的技術和相關設備原料，相互合作可創造「1＋1大於2」多贏的局面。