10月起水泥價格上漲約9％，工程會主委吳澤成14日表示，穩定營建物價，行政院自12月1日起水泥貨物稅減半徵收，另外，自2022年起飛灰採固定價格標售，以穩定混凝土價格。

另外，2021年11月與2020年同期混凝土價格約上漲4％，工程會表示，價格變動尚在合理範圍。

吳澤成指出，將持續密切追蹤營建物價，掌握物價變動原因，並提出穩定對策，以確保營建物料價格及供需平穩定。

工程會指出，10月發現水泥價格上漲，便洽請經濟部釐清上漲原因，是因水泥製程所需的煤炭及其海運價格上揚，導致水泥價格上漲約9％，混凝土價格上漲約2％，因此，行政院自12月1日起減半徵收水泥貨物稅，以穩定混凝土價格。

比較今年11月與去年同期的混凝土價格，工程會說，上漲約4％，價格變動尚在合理範圍。

而混凝土重要原料，砂石、飛灰，工程會說，已要求河川疏濬的砂石採固定價格供應，並加強東砂北運的量能，確保供需與價格穩定。至於飛灰部分，自2020年開始已協調台電公司採取固定價格標售，台電2021年由大林電廠採飛灰固定價格標售，並自2022年全面將所屬四座燃煤電廠飛灰採固定價格標售，以穩定混凝土價格。

至於鋼筋，工程會指出，鋼價自2021年7月達到高峰後，最近三個月的H型鋼及鋼板價格已見持平，鋼筋部分則有3％至5％的回跌。

工程會指出，去年底接獲反映鋼價上漲訊息時，隨即邀請鋼鐵公會、營造公會、經濟部、法務部等相關機關會商，釐清上漲主因國際煉鋼原料價格上揚，並請相關主管機關清查通路是否有惜售情形，確保鋼料供需及價格的穩定。

另外，對於外界反映物價波動，致公共工程延宕，吳澤成強調，僅10％的公共工程流標，至於流標的原因，都是主辦機關的因素。據統計，近年公共工程九成案件都在二次招標內決標，已要求主辦機關考量市場行情編列合理預算，以利工程順利推動。

工程會分析，工程因預算不足流標的主因是因計畫至發包階段時間差物價上漲，及評選出設計方案未扣合計畫內容。