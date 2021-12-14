電商龍頭亞馬遜14日宣布，旗下雲端運算服務AWS推出亞太（雅加達）區域，這意味著：企業、政府與非營利組織從現在起都可透過位於印尼的數據中心運行程式並提供服務給用戶。AWS表示，未來15年內將透過新的亞太區域在印尼投資50億美元。