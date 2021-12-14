亞馬遜雲端事業承諾 未來15年在印尼投資50億美元 20:462021/12/14 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電商龍頭亞馬遜14日宣布，旗下雲端運算服務AWS推出亞太（雅加達）區域，這意味著：企業、政府與非營利組織從現在起都可透過位於印尼的數據中心運行程式並提供服務給用戶。AWS表示，未來15年內將透過新的亞太區域在印尼投資50億美元。 默克未來5年在台投資170億 全球首座產發中心落腳高雄 投資型保單熱賣 前11月飆5,260億新高 #亞馬遜 #印尼投資 #億美 #AWS #雲端事業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》微軟收購Nuance案 英監管單位出手調查 14:322021/12/14 財經 富蘭克林看趨勢－企業加速數位轉型，帶旺科技產業前景 04:102021/12/14 全球財經 外資匯出 台幣獨弱 貶至近二周新低 04:102021/12/14 金融．稅務 哈雷執行長Jochen Zeitz點名與台灣之光合作 17:482021/12/14 機車情報-機車新聞 5年漫長法律戰 美國體操隊狼醫案和解金約107億 11:192021/12/14 國際 東森直消電商 今年業績破30億 04:102021/12/14 產業特刊 《國際產業》陸資智路收購美格納 喊卡 09:262021/12/14 財經 銓鍇結盟精誠 攻製造業上雲商機 04:102021/12/14 產業．科技 廣告市場續擴張 數位廣告勁增 04:102021/12/14 全球財經 《國際經濟》政府提加稅 秘魯礦商急跳腳：影響逾500億美元投資 11:252021/12/14 財經 《國際金融》匯豐漸退煤炭融資 盼客戶制定脫煤計畫 16:482021/12/14 財經 財經熱門新聞 投資人該逃命？ FOMC會議5大重點揭升息時機 - 財經 老美黑手伸進晶片業 台積電用2狠招拆穿詭計 - 財經 驚！三星與IBM突破1奈米限制 台積電早準備好迎戰 - 財經 英特爾CEO大讚台積電有內幕 專家揭3奈米訂單恐變毒藥 - 財經 英特爾對抗台積電出狠招 張忠謀當初1句真話戳破內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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