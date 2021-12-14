「螞蟻雄兵 公投宣講」桃園場14日在桃園市桃園區舉辦，前總統馬英九上台宣講。（賴佑維攝）

「螞蟻雄兵 公投宣講」桃園場14日在桃園市桃園區舉辦，國民黨主席朱立倫上台宣講。（賴佑維攝）

「螞蟻雄兵 公投宣講」桃園場14日在桃園市桃園區舉辦，國民黨籍立委魯明哲（左起）、萬美玲、呂玉玲、張育美到場。（賴佑維攝）

「螞蟻雄兵 公投宣講」桃園場14日在桃園市桃園區舉辦，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫及黨籍民代等齊聚一堂。對於民進黨四個不同意，朱立倫痛批，只有民進黨說的才算，只有民進黨的利益才是利益。對萊豬進口，馬英九反批，民進黨為什麼要對美國人卑躬屈膝到這地步？

朱立倫表示，這次公投為的是人民、全體台灣人健康，還有安全。公投是我們決定什麼是對的、錯的，什麼是應該、不應該。朱痛批，過去蔡英文當黨主席說，開放萊豬總統就要下台，現在叫大家吃萊豬就是蔡英文。他說，這跟政黨、藍綠有關係嗎？會吃到難道只有國民黨嗎？難道只保護藍軍朋友的健康嗎？

第二，公投跟大選一起舉辦，過去民進黨主張同一天，才叫民主，結果現在強迫公投不能跟大選同一天，而且要特定時間舉辦，講難聽點，公投、大選不同天，真的是浪費台灣人的錢跟工，但3年前公投他們輸掉，所以要求改變，非常沒品，真的要害台灣，違背民主主張，浪費錢又浪費工，就是今天的民進黨。

提到藻礁公投，朱立倫說，桃園人都知道觀音新屋沿海，有7000多年藻礁，今天重點是，若破壞藻礁，什麼時候才能回復？這是無價之寶，民進黨長期主張保護藻礁，6、7年前，蔡英文還列牌子，「藻礁永存，蔡英文」，今天是「摧毀藻礁，蔡英文」。

朱又說，根據調查，企業有87％擔憂台灣缺電，難道用愛發電、用肺發電，這對嗎？他呼籲，民進黨朋友請想一想，為什麼民進黨以外的政黨，國民黨主張四個都同意，今天連綠營的時代力量，都主張三個同意，民眾黨，兩個同意兩個開放，只有鴨霸的民進黨，通通封殺，全部不同意，這是民主嗎？民眾、別人提案，政黨提案，通通不同意，簡單講一句話，只有民進黨說的才算，只有民進黨的利益才是利益。

朱呼籲，即將投票，最後的關鍵，每一天都要拚到底，今天在桃園，明天桃竹苗，後天要到屏東、高雄、台南，最後一天不但白天還在台中、南投車隊掃街，晚上夜宿自由廣場，歡迎大家一起來，不是為個人，也沒為政黨，只為這塊土地，只為全體台灣人的健康、安全、幸福打拚。

前總統馬英九則說，他當年進口萊牛，有安全容許、強制標誌、牛豬分離、排除內臟、兩歲半以下小牛進口規定，但不考慮老牛，也不考慮萊豬，開放萊豬是蔡英文意見，不是我們意見。馬又質疑，為什麼不能標誌在豬肉上。蔡總統說，不要緊，可以不吃，但我們怎麼知道呢？美國超級市場會註明這是有萊克多巴胺，為什麼美國人可以選擇，為什麼要對美國人卑躬屈膝到這地步？農委會主委也很奇怪，萊克多巴胺，跟其他瘦肉精，都被公告為禁藥，但他最近說，萊克多巴胺對牛、豬是保健食品，他是農委會主委，不是賣膏藥。馬又說，美國有兩成豬是萊克多巴胺，不用考慮2成，另外8成賣給台灣就解決了，我們選擇權都給他破壞掉了。

對於公投綁大選，馬英九又說，蔡同榮長期推動公投，被稱為蔡公投，蔡英文是封殺公投，是蔡殺頭，把公投限到這麼小，這是對人民的憲法限制。至於藻礁是許多海洋生物棲息地，國內外保護團體都非常重視，蔡也承諾藻礁永存，現在都忘記了，經濟部恐嚇我們，三接不做完，一年損失多少電。他說，重啟核四，核四一年兩百億度電，可以解除北部供電，還不用碰藻礁。我們天然氣已經進口太多，天然氣進來，在台灣安全存量只有七天，我們進口核能，可以用180天，從安全上，大量用天然氣，一方面排放二氧化碳，更重要是外地來的，沒有一點是本地生產，是很大的國安顧慮，

最後是重啟核四，從日本福島事件到現在十年，全世界對於核能不再視為危險，反而是以核減碳。歐盟、美國都把核能看成綠能，因為它不排碳，未來核能是世界重要來源，美國發明小型核能發電廠，大陸2030年要興建150座核能發電廠，以前大量依賴煤炭，知道這個不行，這種情況底下，我們還在想怎麼廢核，這個都落伍了，現在這個世界不一樣了。馬又說，能源政策我真的很擔心，不瞞各位說，5年前蔡總統剛剛當選，我約交接事宜，沒談九二共識、沒談外交，我說能源政策太理想化，做不到，美國媒體看到我們要廢核，說台灣選擇脆弱，怎麼可以把核廢掉。他說，能源政策要改，台灣才有前途，核四重啟是個開關，一步一步調整能源政策，台灣才有前途，大家搞不清楚，認為核能很危險。而對全世界最有資格講是日本，福島死了兩萬一千人，但沒人因為放射性汙染死亡，都是地震、海嘯，跟核能沒有關係，原來停止46座核電廠，現在恢復9座，要恢復到22％為止。馬質疑，只有我們沒受到核災，核電用40幾年，沒人因為這樣死亡，要廢核，很奇怪。我大家要想清楚，我們需要怎樣的能源政策，在我任內，開始推動再生能源，我交接，再生4.8％，現在只有5.5％，也就是說，蔡總統執政五年半，增加只有0.7％，是目標的1成，再不改變，我們將來不但達不到目標，還會被全世界唾棄，怎麼可能，不但要重啟核四，還要檢討能源政策，再過4天就要投票，一定要呼朋引伴，這是要救台灣，不是為了黨或者個人，四個都同意，台灣更美麗。