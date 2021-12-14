新北市長侯友宜在臉書發千字文，前總統馬英九14日到桃園市出席「螞蟻雄兵 公投宣講」桃園場，他對此回應，侯市長是很有責任感的人，應該可以清楚辨別現在做什麼事。

侯友宜在千字文中，表達對公投立場，馬英九被媒體詢問，侯市長是很有責任感的人，應該可以清楚辨別現在做什麼事，相信朱主席應該跟他溝通過。