侯友宜千字文 馬英九：侯市長可以清楚辨別現在做什麼事 20:222021/12/14 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前總統馬英九14日到桃園市出席「螞蟻雄兵 公投宣講」桃園場。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜在臉書發千字文，前總統馬英九14日到桃園市出席「螞蟻雄兵 公投宣講」桃園場，他對此回應，侯市長是很有責任感的人，應該可以清楚辨別現在做什麼事。 侯友宜在千字文中，表達對公投立場，馬英九被媒體詢問，侯市長是很有責任感的人，應該可以清楚辨別現在做什麼事，相信朱主席應該跟他溝通過。 1218公投》侯友宜發千字文 黃士修：連提醒出門投票都不願意 1218公投》朱喊話「4個同意是在野黨天職」 侯友宜回應：主席辛苦了 #侯市長 #辨別 #做什麼 #應該 #千字文 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1218公投》「千字文」看法挨批 侯友宜：只是再說一次3年前的承諾 11:182021/12/14 政治 1218公投》侯友宜表態後陳玉珍「臨表涕泣」 游淑慧：各有選擇 各安天命 10:032021/12/14 政治 1218公投》侯友宜千字文談公投 游盈隆3點解析：終於瞭解他的心思 09:272021/12/14 政治 1218公投》侯友宜千字文遭黨內圍剿 柯文哲嘆：民主更重要的是「不表態自由」 16:282021/12/14 政治 1218公投》侯友宜長文表態 網戰翻：果然 08:422021/12/14 政治 1218公投》沈富雄論侯友宜千字文 黃暐瀚「一點」不同意 15:052021/12/14 政治 1218公投》侯友宜千字文表態 國民黨曝朱立倫會「這樣」回應 07:582021/12/14 政治 1218公投》「給侯大的一封公開信」 應曉薇喊話侯友宜：應團結完成國民黨使命 17:502021/12/14 政治 1218公投》侯友宜千字文引關注 學者：為國民黨2024提名之戰拉開帷幕 12:462021/12/14 政治 1218公投》侯友宜表態後 戰鬥藍青年忍不住吐13字真心話 08:042021/12/14 政治 1218公投》侯友宜千字文表態 朱立倫回應了 09:372021/12/14 政治 政治熱門新聞 1218公投》侯友宜表態後藍營炸鍋 港媒發出「4字」警告 - 政治 綠營2022派他當刺客出戰台北市長選戰？ 謝震武回應了 - 政治 1218公投》沒過會怎樣？四大公投懶人包一次看 - 政治 1218公投》投票結果會如何？黃暐瀚這樣預測結局 - 政治 1218公投》大家會去投公投票嗎？ 最新民調結果超驚人 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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