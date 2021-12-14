據上游新聞今天（12月14日）報導，今年5月剛履新的遼寧省朝陽市政法委副書記叢志鴻於13日墜樓身亡。

官方簡歷顯示，叢志鴻，1974年1月出生，遼寧省朝陽市人，1997年12月參加工作，一直在朝陽市公安系統任職，刑警出身，曾先後在朝陽市公安局雙塔分局、光明分局、北塔分局以及禁毒支隊工作。2019年9月，叢志鴻任遼寧省建平縣副縣長、縣公安局黨委書記、局長。記者從建平縣政府官方網站瞭解到，叢志鴻負責公安、司法行政等方面工作，分管公安局、司法局、消防救援大隊。

今年5月，叢志鴻以朝陽市委政法委副書記的職務，參加了朝陽中院政法隊伍教育整頓專題民主生活會。

12月13日，自稱曾與叢志鴻共過事的知情人士透露，叢志鴻是在其舊房子中墜樓。該人士稱，叢志鴻是最近幾年突擊提拔重用的，「挺好的一個人。」

12月14日，朝陽市委政法委工作人員證實了這一消息，但具體情況並未透露。

上游新聞記者從朝陽市公安局一名負責人處瞭解到，叢志鴻墜樓發生在12月13日，事發地是其此前居住的一處老房子。

事發後，警方已介入調查，提取足跡、走訪調查、調取周邊視頻等。根據調查結果，叢志鴻為墜樓身亡，係一起意外事件，排除他殺。目前相關調查已基本結束，結論已向相關部門以及其親屬報告，暫無其他疑議。

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