農委會14日表示，經積極與紐西蘭進行科學技術性討論，已獲紐國同意開放我國肉品罐頭輸銷，並將恢復我國芒果輸紐。

農委會說明，我國於2016年向紐西蘭提出加工肉品申請案，經過雙方多次討論，獲紐國同意我國生產的罐製肉類產品可輸銷紐西蘭。農委會表示，罐製肉品可以輸銷紐國，顯示紐國對我國罐製肉品具有信心，也能夠為參與生產鏈的所有業者帶來商機，值得高興。

農委會表示，2021年產季期間我國共計輸出1060公斤芒果至紐西蘭，6月時因紐方於我國出口荔枝中檢查出東方果實蠅，紐國依據「台灣輸往紐西蘭經濟重要性果實蠅寄主產品之雙邊檢疫協議」，暫停我國荔枝及芒果輸銷。經農委會提送調查報告後，紐國認可我國輸出芒果作業程序，同意恢復芒果輸入，目前紐國正在進行法制程序，可望於下週完成並重新開放我國芒果輸紐。

農委會一向致力於拓展農產品外銷，與各貿易夥伴國在科學技術層面研商雙方合意的檢疫條件。此次獲得紐西蘭對於我國檢疫規範與標準的認可，成功打開或恢復紐國市場，可為我國農民與業者增加商機與外銷收益。農委會將秉持一貫照顧農民立場，持續為我國農畜產品打開國際市場。