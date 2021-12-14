土地寸土寸金，高樓大廈林立，居住環境出現樓地板噪音，被視為令人「凍未條」的困擾之一，樓板隔音問題如何解決？業界推出緩衝降噪水泥的隔音材，運用緩衝降噪乾拌「水泥」隔音系統，以新技術將水泥變得更輕，展現抗壓降噪特色。

內政部公布樓板隔音新制，修正《建築技術規則》要求連棟住宅、集合住宅新建或增建的建物，分隔上下樓層的分戶樓板，必須達到一定隔音效果才能通過政府檢測，對消費者來說買房更有保障。

芯芸隔音總監黃瑋琦說，水泥隔音材施作簡單方便，不會增加樓板高度，能降低建商成本又能符合營建法規46-6條，對於跑跳碰撞等低頻噪音，隔音分貝數高達17-19分貝。

降噪緩衝樓板隔音系統，可廣泛使用於及合適住宅大樓、會議室、公共場所、醫院、飯店、大型公共建設的樓地板地面，吸音降噪效果佳，適用於樓上有噪音的地方使用，捍衛使用者不受噪音干擾的基本權利。

隔音新法上路，不是增加樓地板厚度就能達到居家「降噪」，建商施作成本和維護費用都會增加，傳統建商降噪作法為鋪塑膠墊隔絕噪音，工程繁瑣，塑膠墊再鋪設地磚或木地板兩種異材質接合，時間一久會有磁磚翹起的危機，塑膠墊也可能移位，增加維修成本。

依建商計算，使用隔音設備後，以相同厚度的樓板來看，總結構成本增加3至5％，因為水泥量需要更多，總重量增加支撐柱子的數量也要增加。

業者評估，增加降噪建材的成本，每一坪約增加1200元到1500元，從2021年1月1日起樓板隔音新規上路，依據內政部建築研究所委託研究指出，以往建案常用15公分混凝土樓板衝擊隔音指標約為75分貝，建築技術規定樓板衝擊音為58分貝，兩者之間有一段差距。

在結構中加入新建材，可達減少樓地板噪音，但也有建商考量建築施工更繁瑣、成本增加可能讓施工期延長。

技術規則建築設計施工第46之6規定要求，如果是15公分混凝土樓板，其上必須有降噪17分貝的緩衝材，12公分混凝土樓板，必須降噪20分貝，或者可以選用經內政部認可整組樓板，其試驗結果樓板衝擊音為58分貝以下者。

樓板隔音有更簡單的做法，芯芸隔音指出，研發成功的「水泥」隔音材，以緩衝降噪乾拌「水泥」隔音系統，具有吸音降噪能力，並符合技術規則建築設計施工第46之6規定，施作過程不需要大幅改變。

芯芸隔音指出，緩衝降噪乾拌「水泥」隔音系統可以作為磁磚、木地板、PVC塑木板等完成面貼附材料，也能作為樓板基底表面材的一種完成面，類似水泥完成面，不需要再施作裝飾面材料，施工簡單方便，具有很好的抗壓力，性能穩定具有優秀抗老化性能經久耐用。