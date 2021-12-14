孔劉（左）、裴斗娜在《寧靜海》中展現逆重力演技。（Netflix提供）

韓國首部太空科幻懸疑驚悚影集《寧靜海》改編自導演崔恆墉的同名短篇電影，在第四屆Mise-en-scene短片電影節亮相之後，就讓既是青龍獎影帝也是製作人的鄭雨盛為之驚艷，進而決定成為該影集的製作人，並找來導演的大學老師、電影《非常母親》編劇朴銀嬌一起打造。孔劉與裴斗娜率眾人勇闖廢棄月球基地，執行生存機率僅10％的超危險任務。

該劇描述荒廢的地球因沙漠化而缺乏資源，所有生命體的生存都受到了威脅，韓國宇宙航空局爲尋找人類生存的答案，計劃再次進行月球探測，選出宇宙生物學家宋智安（裴斗娜 飾）、探測隊長韓允才（孔劉 飾）、首席工程師柳泰錫（李准 飾）、團隊醫生洪佳榮（金先英 飾）、保安組長孔秀赫（李茂生 飾）、太空船飛行員金熙善（李城旭 飾）等精銳隊員，前往5年前因事故而關閉的月球探測基地「渤海」，執行回收基地內殘留重要樣品的危險任務，一行人好不容易抵達渤海基地後卻發現死因不明的成群屍體，以及詭異不明的生物信號，進而陷入混亂面臨巨大危機。

對於這次演出以宇宙為背景的首部懸疑驚悚作品，裴斗娜表示「我喜歡冒險，喜歡挑戰有價值的作品」，對《寧靜海》題材感到好奇的她覺得本作刺激了她的挑戰精神，所以事前仔細研究自己飾演的「宋智安」相關背景、心理狀態，努力與角色融為一體。而飾演軍人出身，竭盡全力保障隊員安全、完成任務的隊長「韓允才」的孔劉，則興奮喊：「這是我等待已久的作品，原本就對這樣的題材充滿了渴望，所以一看到內容就決定要立刻加入演出！」為演出粗獷冷靜的感覺，孔劉還特別曬黑皮膚，並在劇中加入位在頸部的刺青，展現出前所未見的不同魅力。讓擔任該劇製作人的青龍獎影帝鄭雨盛不演都甘願，對於眾人投入角色之用心和完美的團隊合作默契都頻頻盛讚，笑喊：「光在一旁觀看這些優秀演員的演出就已經是很有價值的時間了！」

該劇以月球為故事背景，演員群除了要展現出充滿懸疑緊張的氛圍之外，最大的挑戰莫過於服裝，以及要展現「逆重力演技」，由於太空服裝相當沈重，穿上後宛如多背了1個身體的重量在身上還要移動，演員群還需練習無重力時的狀況、吊著鋼絲移動，並與編舞家練習要如何在太空中行走才自然真實，讓孔劉直呼雖然辛苦但期待大家看到前所未見的精彩畫面。歷經2年的拍攝和1年多的後期製作，劇中的月球表面、太空船以及月球上的渤海基地，都著實呈現了劇組的用心與功夫。渤海基地所在的月球地面是以水泥爲基礎，利用與實際類似的月面土所製作，拍攝現場也以LED面板的虛擬製作技術提升真實感的VFX（視覺效果）來代替現有藍屏的方式，將實際的場景放在LED螢幕上進行拍攝，且會隨著攝影機移動有所變化，讓裴斗娜除了笑稱這是史上最真實的月球表面之外，也感嘆科技的進步，能夠幫助演員更投入於演技中。《寧靜海》一季共8集24日下午4點於Netflix上線。