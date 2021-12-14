製藥業併購動作頻傳！周一傳出美國輝瑞（Pfizer）斥資67億美元，收購同業Arena Pharmaceuticals，同時間澳洲生物製藥巨頭CSL也宣布，擬以117億美元全現金，求娶瑞士同業Vifor Pharma。

CSL打算併購Vifor Pharma，目的在壯大自家產品組合，增添治療腎臟病及缺鐵性貧血藥物等生力軍，這兩項藥物正是Vifor的主力產品 。而CSL遍布全球的據點、研發實力和資源，也有助替Vifor產品擴展市場。

疫苗與血液產品製造商CSL透露，將以每股179.25美元公開收購Vifor股票，與12月1日的60日成交量加權平均價格（VWAP）相比溢價40％。

CSL的收購提案獲 Vifor Pharma董事一致推薦，Vifor的最大股東Patinex AG（持股比例23.2％），也同意CSL收購Vifor股票。

與CSL進行收購談判的消息在周一獲得證實後，當天Vifor股價飆漲18％，市值衝上91.1億 瑞士法郎（98.8億美元）。CSL市值1354.6億澳元（966億美元）。

與此同時，靠新冠疫苗賺進大把鈔票的美國製藥大廠輝瑞，13日宣布67億美元收購同業Arena Pharmaceuticals。

輝瑞同意以每股100美元收購Arena股東的持股，是Arena上周五收盤價49.94美元的2倍。在收購消息加持下，Arena周一股價收盤狂飆逾80％，收在90.08美元，終結連2日跌勢，創有史以來最大單日漲幅。

輝瑞股價周一盤中曾觸及55.73美元高點，以漲幅論為當天表現次佳的標普500成分股，僅次於莫德納（Moderna），終場收漲4.6％報55.20美元。

輝瑞看好Arena開發中的新藥etrasimod，專門治療潰瘍性結腸炎，該藥研究已進入後期階段，結果預計明年第1季出爐。BMO Capital Markets預估，etrasimod正式上市後，全球潰瘍性結腸炎藥物銷售額，到了2026年上看9億美元。

輝瑞炎症暨免疫學全球總裁葛雷史東（Mike Gladstone）指出，2025到2030年，Arena可望成為輝瑞重要的營收貢獻者。