世界各國積極於減碳行動，內部盤點各產業排碳量，法國外貿銀行14日指出，外貿鏈隱含的碳排放量，約占全球碳排放總量的20％，代表了商品製造端產生的碳排放量，五分之一最終是在國境之外消費，製造大國產生的碳排放會隨著出口，移轉到進口國家。從短期來看，此項趨勢對於亞洲主要企業集團是個壞消息。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞分析，全球供應鏈的脫碳行動，將對亞洲出口產生負面影響。目前看來，美國會是其他國家輸出的最大碳排接收國，其中的三成來自中國大陸的出口，特別是金屬和化學品。

歐盟已率先提出碳關稅CBAM課徵的構想，將對鋼鐵、水泥、化肥、鋁和發電等一系列高排放工業產品的進口提高徵稅。法國外貿銀行指出，歐盟CBAM提案定義的碳密集型產品中，近三分之一是從亞洲出口，尤其是水泥、鋼鐵出口，亞洲分別佔全球市場出口比例的37.4％、35.5％。按國家別看，中國大陸的曝險最大，單是水泥產品，就占全球出口比達20.7％，化學肥料市場占比14.6％，日本和韓國也被點名為全球鋼鐵品的主要供應國，「亞洲是碳排出口國，最終肯定會強烈面臨衝擊！」

艾西亞表示，供應鏈被認定帶給氣候變遷的作用持續增加，國家層級的承諾不足以實現《巴黎協定》目標，使得企業部門需負起的責任更大了。事實上，在COP26之後，鋼鐵、公路運輸、航空和航運等行業的相關協議已經達成，代表了高排放供應鏈將受到更嚴格的審查。從短期來看，這對亞洲主要企業集團是個壞消息，但如果轉型成功，中期來看，將有利於進一步轉型的積極推動。

全球供應鏈彼此競合，放大了國際貿易對碳排放的影響。法國外貿銀行指出，整體生態鏈中，發達經濟體多是二氧化碳排放的淨進口國，而發展中經濟體為淨出口國。根據OECD等國際經濟組織的估計，中國大陸是全球最大的二氧化碳出口國，佔2018年貿易隱含排放總量近40％。淨碳貿易順差反映了中國大陸所產生的很大部分碳排放，其實是國外市場在吸收。

艾西亞強調，與貿易相關的問題仍未充分反映在《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）中，該公約側重於個別國家的氣候承諾。為了在國家之間分配排放責任的簡單性，UNFCCC 採用了基於生產的核算（PBA）來衡量國家排放。在這種機制下，各國的國家自主貢獻（NDCs）中，只計算國內溫室氣體排放。這表示，已開發國家正透過把高排放產品外包給減排限制較少的國家，以實現其排放目標，這樣的作法讓部份國家取得出口優勢、減排成果卻處於劣勢。