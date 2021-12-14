美國半導體巨頭英特爾Pat Gelsinger一改先前講台積電壞話、台灣不安全等言論，14日以簡短影片說明，並盛讚台灣擁有一個完整豐沛的、充滿活力的生態系，將科技、文化、商業和競爭的能量，以及台積電所擁有的重大成就。對此，專家認為，Pat Gelsinger想要表達對台灣、台積電的重視。

Pat Gelsinger在影片指出，台灣也是一千多名英特爾優秀員工的家鄉，他們在過去36年裡與在台灣的客戶和合作夥伴緊密合作，為大家提供領先卓越的產品。Pat Gelsinge也提及，這些在這些夥伴關係中，英特爾重視與台積電的長期深遠關係。台積電在許多方面協助英特爾公司與這個產業釋放了晶片的可能性，創造了前所未見的產品，並認為台積電所獲得的成就，真的很了不起。

據《自由時報》報導，保德信大中華投資團隊副總葉獻文指出，Pat Gelsinger態度大轉彎，主要是想修補先前發言造成的問題，更是確定3奈米製程訂單。葉獻文透露，3奈米訂單其實是英特爾前執行長史旺與台積電達成的，台積電還派出上千名工程師配合，但在Pat Gelsinger上任後，為了爭取美國政府補貼而批評台積電，讓台積電產生疑慮，Pat Gelsinger前來就是要修補關係，並預期3奈米訂單將在2024年出貨。

據《中央社》報導，工研院產科國際所研究總監楊瑞臨指出，英特爾目前面對AMD、NVIDIA的強力競爭，為了避免進一步遭吞食市占率，英特爾必須在先進製程發展有十足進展，這時候台積電就成為關鍵，過去競爭對手依賴台積電的先進製程製造晶片，英特爾則是在今年8月的架構日宣布將採用台積電7奈米、6奈米以及5奈米製程生產新品，這次來台拜會台積電高層，預計會確定3奈米訂單。

楊瑞臨認為，雙方的競合關係，將取決於英特爾先進製程發展，若發展順利，將降溫與台積電的合作關係，反之亦然。此外，基於風險考量，英特爾目前市占率仍高達8成，若給台積電下單是否有能力消化，讓AMD、NVIDIA可能也在產能排擠產生疑慮，藉此尋找第二家供應商，將成為台積電的風險所在。