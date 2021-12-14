金屬機殼廠可成（2474）二度出售陸廠股權之後，滿手現金，對投資醫材股展現高度興趣，繼投資邦特（4107）之後，可成14日公告，透過子公司可耀斥資3.09億元，取得太醫（4126）4251張普通股，約當太醫5.86％股權。

可成表示，投資太醫主要是財務投資，攤開太醫的股權結構，可耀的持股比率已算是相對較大的單一股東。

根據可成公告，透過子公司可耀在今年5月11日至12月14日之間，取得太平洋醫材普通股4251張，取得均價為72.8元，約當斥資3.09億元取得太醫5.86％股權。

太醫14日成交量325張，收盤價為74元，自波段低點64.5元起算，太醫的波段漲幅約14.73％，對照可成取得的平均成長，帳面上已經獲利。

太醫股本7.26億元，主營各種醫療器材製造、加工、買賣。 醫療氣體用儀器、儀表、設備之製造、按裝、施工及買賣，今年度現金股利為4.2元。