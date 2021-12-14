郭蘅祈(郭子)繼前陣子發行新專輯《不絕於耳》獲好評後，將於12／14發行《兒童樂園》30周年典藏黑膠專輯，當年才出道沒多久的他憑著這張專輯獲得『台灣流行音樂百張最佳專輯』肯定，更與羅大佑、李宗盛、李壽全等大師的專輯並列名單上，對當年還是新人的郭蘅祈來說堪稱是極大殊榮。

正因為《兒童樂園》對郭恆祈的音樂人生來說是重要作品之一，去年加盟華納唱片的他在機緣巧合下讓這張專輯以黑膠方式發行，更送至美國專業製作商刻片電鍍，之後再運回台灣壓片，由於中間受疫情影響，光是整個製作完成過程就耗費一年時間，讓這張限量500張黑膠更顯珍貴。

郭蘅祈能再次與三十年前的《兒童樂園》邂逅，其實中間有著一段巧妙的緣分，原本發行公司新笛唱片要結束時，郭恆祈自掏腰包買回《兒童樂園》的原盤帶與錄音著作，當時他只是想自己好好收藏，在搬家時還差點把盤帶丟掉，後來加盟華納唱片後因緣際會決定讓這張經典級黑膠問世，讓郭蘅祈覺得一切都是機緣跟天意，他笑說：「原本我搬家時差點要當垃圾丟掉的盤帶如今搖身一變成寶貝，加上當年的照片底片我都全留在身邊，而且最近還與當年的攝影師黃中平導演合作，更意外發現當年這張專輯中的歌曲〈關於離別〉的MV導演竟然是行腳節目主持人的工頭堅！最近我也連絡上邀請他來我周六的簽名會。這些30年前的人事物最近頓時出現在身邊，覺得真的是緣分、也是天意！」

郭蘅祈最近音樂人生還「逆生長」，55歲的他受到「隱世餐酒館」邀請擔任12月的駐唱歌手，出道32年第一次當駐唱菜鳥的他笑說第一次上台感受到震撼教育，他笑說：「真的嚇死，發現跟演唱會完全不一樣，駐唱就是直接台上見考演臨場反應，我記得剛上台那一霎那發現歌詞印錯了少了副歌段落，所以我看了歌詞就唱，沒想到唱到一半忘詞右唱錯段落，我還得鎮靜假裝沒事說自己在試音暖身，讓樂手老師差點翻白眼！」接下來12／25、12／31兩天接連登台的郭蘅祈要以駐唱陪粉絲過耶誕及跨年，最近駐唱都足蹬12公分高跟鞋登場的他更預告要用蔡依林和歐陽菲菲的歌讓大家嗨爆。他也即將在12／18(六) 下午三點於台北信義誠品音樂館舉辦《兒童樂園》30周年典藏黑膠音樂分享會。