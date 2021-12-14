1218四大公投在即，核四重啟公投最為動見觀瞻，對於核四電廠的狀況呈現各執一詞的情況，雖然政府與原能會堅稱核四狀況不良，但是在網上傳出的一組核四內部廠房照片卻顯示，設備機具與管線都保養的非常好，即使已經被封存了7年，廠房內仍然一塵不染，管線光亮如新。

第1照片是在12月12日發布的，它是核四支持者的宣傳圖，核四設備機房的一景，日光燈照明足夠，控制棒應急管線被映照的發亮，文字寫著「7年了，設備還是一塵不染，我們沒有沉睡，時時待候您的召喚...1218 期待相遇 事同意 事事如意」

這張公投文宣是核4廠控制棒緊急全入驅動系統，照片攝於兩年前，如今情況也相同。(圖/匿名核四員工)

在該圖片發表後，有匿名核四廠內部員工出面補充，圖片是2年前所攝，雖然情況依舊良好，但可能會遭到反對者的質疑，於是匿名員工再提供最新的核四廠現狀照片，主發電機廠房相當乾淨，地板光潔如鏡，各管線井然有序，與公投說明會上的許永輝處所稱的管線雜亂，顯然相差甚遠。

同樣是核四1號機主發電機廠房管線，相當整齊。(圖/匿名核四廠員工)

匿名核四廠員工表示，為維持廠房內的整潔，進入廠房還需要清洗鞋底並擦乾，因此地板不會留下外面污泥。即使如此，核四廠房也是時時清理，確保最佳狀態。

前核四廠廠長王伯輝表示，在建造核四廠時，是抱持最大的理想與決心在工作的，還以「追求卓越」做為口號，正是在這個追求卓越的過程中，對任何小事都不馬虎要做到最好，因此他多次強調「核四廠可以做到比你家客廳還要乾淨」。

網友就好奇「立委現場勘查竟然看到的都不一樣。真是費盡心思了，我的黨...」另一網友立即回應「就～跟到好導遊跟到壞導遊的問題而已。」