香港《文匯報》報導，新冠疫情對性產業的打擊，似乎沒有大家原來想的那麼大。香港愛滋病基金會13日公布的一項調查發現，69％受訪嫖客於疫下仍會如常光顧性服務，僅6％全程戴上口罩，更有16％試過不戴保險套進行性交易。

報導稱，從事夜班保安的男嫖客Peter現身說法，約10年前開始嫖妓，即使新冠疫情肆虐期間亦不改變消費習慣，每月光顧四、五次，更試過為了快感與相熟的性工作者「真槍實彈」，最近才首度接受HIV測試，慶幸沒有染病。基金會建議，需提高整體HIV檢測率，並加強宣傳愛滋病及性傳播疾病預防訊息。

香港愛滋病基金會於10月29日至11月4日期間，透過網上問卷成功訪問594名嫖客，結果顯示69％受訪者在新冠疫情肆虐期間仍會光顧性服務，當中66％因擔心「有感染新冠肺炎風險」及「受政府的防疫限制影響」等原因而減少消費次數。

調查發現，54％受訪者與女性性工作者發生性行為時，沒有全程戴口罩的習慣，僅5.9％會自覺戴上口罩，其餘受訪者僅部分時間戴上口罩。

對於沒有全程戴口罩的原因，34％受訪者指為了享受更多性愛快感及滿足感、33％覺得戴口罩並不方便、24％不擔心感染新冠肺炎。

上述在疫情下仍有光顧性服務的411名受訪者中，有84％在每次性接觸時均有使用保險套，但不論疫情前後，主動接受HIV測試比率均偏低，僅得21％曾接受HIV測試，反映出民眾預防HIV意識並不足夠。

香港愛滋病基金會高級項目經理黃文達表示，聖誕佳節將至，每逢長假期均是收到男嫖客查詢感染HIV風險的高峰期，並轉介至愛滋病相關非政府組織尋求協助。

他建議政府投放更多資源，加強教育及宣傳性工作者及男嫖客不能單靠保險套，還要定期進行性病檢測，讓社會提高整體HIV檢測率，達至適當預防的成效。