聯亞藥（6562）14日舉行股東臨時會，全面改選董監事，選出五董四獨董；大股東台塑生醫退出董事會。台塑生醫原為聯亞藥第二大股東，持有一席董事；為啟動新結盟投資布局，台塑生醫先前伺機逢高調節聯亞藥，持股從最高降至3％，因而決定不再參與董事席次。

此外，聯亞藥規劃明年上市，計劃農曆年後向工業局申請科技事業函（不需看公司盈虧獲利），預計明年第二季拿到許可，希望第二季底、第三季，最快6、7月上市，向市場募集更多資金。

聯亞藥今年6月23日，以每股30元登錄興櫃，股價快速飆上百元俱樂部，一度還曾衝上300元高價。隨著母公司聯亞生技8月16日接獲研發的新冠疫苗未通過衛福部緊急授權消息，聯亞藥股價跌破200元，最低跌至140元。目前股價為81.4元。

台塑生醫投資聯亞藥多年，是聯亞生技以外的第二大股東，持股最高達17％；興櫃後伺機調節持股，目前持股降至3％，推估獲利逾13億元，外界讚嘆台塑生醫董事長王瑞瑜的好眼光。

台塑生醫表示，公司有參與參與聯生藥、聯亞藥投資，持股時間已達7～8年、6年之多。基於投資效率與其他新版圖開拓資金運用等考量，方伺機處分聯亞藥持股。目前聯生藥持股逾一成，至於聯亞藥3％持股短期沒有進一步處分計畫。

聯亞藥指出，這次股臨會改選董是因多位教授公務繁忙，其中一位過世，因此乾脆重新改選新董事與獨董。此外，目前產能為每年生產1152萬瓶針劑，因估計客戶訂單到了2022~23年產線就會不夠，規劃明年底新產線拿到認證，新增一條新產線的產能是目前的四倍，等於未來一年產能為5600萬瓶。