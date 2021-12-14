桃園國際機場第三航廈主體工程已開工，解決工程缺工問題，工程會主委吳澤成14日表示，已建議桃機公司規劃防疫規格的移工宿舍，讓移工就近檢疫隔離。

桃園國際機場第三航廈主體工程已開工，預計專案引進外籍移工，年底預計陸續抵台，施工高峰期將逾2000人。

吳澤成指出，第三航廈移工宿舍已經興建一般宿舍，但他向桃機公司建議，未來施工處，最多將有2000多移工來來去去，應該直接規劃符合中央流行疫情指揮中心防疫規格的房間，多蓋一棟、兩棟，讓移工可以就近檢疫隔離。

吳澤成還建議，基於人道考量，桃機應該要提高移工宿舍的整體水準，台灣要蓋國際級的航廈，移工宿舍當然也要有一定品質，目前桃機公司已與興建業者協議中。

工程會副主委顏久榮補充表示，未來桃機第三航廈工程移工宿舍的防疫規格絕對會與防疫旅館、檢疫隔離所完全一樣，用作隔離檢疫的移工宿舍，將為一人一室，不會放寬標準，結束入境管制後，移工在移工宿舍則是二人一室。

顏久榮說，此計畫專案要提報中央流行疫情指揮中心，未來若通過，將有兩道防線確認防疫情形，包含相關稽查由桃園市政府衛生局負責，抽查則由交通部進行。

桃機T3主體航廈土建工程有216位移工已在14日入境，將依規定先暫住防疫旅館進行隔離及自主健康管理，確認健康無染疫情形後始能進駐工地。工地宿舍非作為防疫隔離使用，目前已完成兩棟，可供健康無染疫情形之移工入住，一棟約可入住288人。

工程會表示，防疫規範應有一致性，移工入境均應依疫情指揮中心規定，先至集中檢疫所或防疫旅館進行隔離及自主健康管理，確認健康無染疫情形後始能進駐工地。至於以工地宿舍作為防疫宿舍構想，事前仍須經過疫情指揮中心及地方政府核准，且過程中須由疫情指揮中心、地方政府及主管機關抽查及管理。