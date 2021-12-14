老牌「黑人牙膏」明年三月更名為「好來」，好來化工14日宣布，啟動「品牌煥新計畫」，旗下生產的口腔護理品牌DARLIE「黑人牙膏」為國人耳熟能詳的牙膏商品，曾經在台最高市占達七成，隨著品牌煥新計畫，將啟用公司創始中文名字「好來」，代替「黑人」名稱，換上品牌新標識「DARLIE好來」的全線口腔護理產品將於2022年3月陸續上市，也意謂著陪伴不少人從小到大的「黑人牙膏」即將走入歷史。

好來總經理鍾名揚在啟動儀式上表示，好來品牌煥新計畫的核心意義和目的，在於把握時代脈動、明確品牌發展定位。全新亮相的品牌標識（Logo）上的中文名字「好來」採用了擬人化的設計，標識上的紳士頭則不變，將繼續深耕目前主打的牙膏、牙刷兩大基礎口腔品類，積極研發口腔護理的前瞻技術和成分，並將其引入到美白、抗口氣、防蛀、護齦、抗敏等不同功能的產品線上，陸續於明年3月上市。

創立於1933年的黑人牙膏在台市占率一度高達七成，數十年銷量不墜，且為國人視為本土品牌，近年來更入選南韓旅客來台觀光最熱門伴手禮之一，事實上，黑人牙膏為好來在中國上海創立，因中國變天而退出中國至港、台，並於台灣新莊設廠，包裝上英文名曾經叫作「Darkie」，為免涉有種族歧視的疑慮，後來將其改名為「DARLIE」，1985年好來化工嚴家把一半股權出售予美國高露潔棕欖，引進外國技術，並轉向中國廣東設中山廠，2004年新莊廠結束後，現在兩岸三地與東南亞市場產品均由中山廠供應。