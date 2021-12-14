台北市馬場町河畔2005年發現無名女浮屍，因無遺留證件及可識別之物，由台北市政府火化後以「無名女之靈骨」供奉長達16年，3月經警方分析比對，發現女子具子宮切除特徵，與醫院提供的檢體比對後，確認身份為廖婦，家屬接獲好消息，激動的感謝員警大力相助。

現任基隆市警察局第2分局一組長許耀彬，於3月任職第1分局第3組長時，與女警劉侑芸合力分析台北市馬場町河浮屍案，2人分析比對資料，認為真實身分可能是台北市1名於2005年失蹤的67歲廖姓婦人，便重啓調查，當時找到廖婦兒女到場，並提示無名屍有子宮切除特徵。

家屬得知後，立馬表示，母親的子宮也有切除，很可能就是這具無名屍。但當警方準備採集廖婦兒女檢體送法務部法醫研究所比對DNA時，2人卻說自己不是廖婦親生，沒有血緣關係，是領養登記為子女，加上廖婦沒有兄弟姐妹，父母也住生，讓案子再次卡關。

不過，許耀彬沒有放棄，不斷詢問是否有廖婦遺留的衣物或梳子可以採驗DNA，但因時隔16年，許多物品早已不在，在案情僵持不下時，許靈機一動，大膽推斷廖婦切除的子宮應該在醫院留有檢體，因此多次發函請求醫院提供比對，但被醫院以病人個人隱私為由拒絕。

許耀彬指出，當時發函協調地檢署檢察官協助，也沒有下文，案件一拖再拖，眼看忙了7個月仍無法突破，只好告訴家屬已盡力除非廖婦顯靈，不然真的沒有方法。未料，當天醫院恰巧致電表示願意提供檢體，當下迅速與院方約時間，並送法醫研究所比對，結果出爐確定比中，當下開心大叫「真的顯靈了！」，立馬通知家屬並協助辦理撤銷手續，才圓滿落幕。