當沖降稅將於今年12月31日屆期，僅剩不到一個月，但攸關延長降稅的修法尚未通過。立法院財政委員會今召集黨團協商達成共識，延長股市現股當日沖銷交易證券交易稅稅率1.5‰至113年12月31日，並在年底前完成三讀。

現行《證交稅條例》對於當沖交易的證交稅率給予優惠，從千分之3降至千分之1.5，實施至2021年12月31日，立法院正在修法，讓這項優惠能夠順利延長，活絡股市動能。

立法院財委會日前審查當沖降稅延長時，對於延長年限共有3大版本，第一是行政院版本、民進黨立委沈發惠、國民黨立委張育美提案都是延長3年；第二是國民黨立委曾銘宗提案讓降稅常態化；第三則是民眾黨團提案延長2年。

國民黨立委曾銘宗提案將當沖證交稅率常態化，他認為基於稅務行政簡便、增加稅收、創造股市活絡政策為目的；最後朝野黨團達成共識，將依行政院版本照延長3年，延長股市現股當日沖銷交易證券交易稅稅率1.5‰至113年12月31日。

另外，針對「生技新藥產業發展條例」修正草案，民進黨團提案再增加第八款的創新技術平台，朝野黨團對於定義有不同看法，因此將此案保留再協商。