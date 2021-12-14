高畑充希（左）與菅田將暉（右）二度合作。（采昌提供）

日本懸疑驚悚電影《魔仿犯》，透過一位缺乏個性的漫畫家，因為與殺人魔相遇，因此創造出自己最想要的角色，卻出乎意料讓一連串失控的殺人事件接二連三展開。片中唯一的女角，找來「日劇學院賞視后」高畑充希，詮釋與菅田將暉相戀並結婚的「川瀨夏美」。據悉2人是同期進入演藝圈，一起拍攝過晨間劇《多謝款待》，讓高畑直呼「是令人懷念的重逢」。

製片村瀨健也表示：「夏美的選角是由我提議，導演也認可。其實從最早企劃階段，上面就寫著高畑小姐的名字了。尤其她在片中因為懷疑丈夫有事瞞著她，高畑小姐也非常會詮釋這類纖細的演技。」而她的角色，總會擔心強迫自己投入工作的菅田，讓高畑回想起來笑說：「難得我們演夫妻，卻沒多少開心的鏡頭，彷彿只是夏美在單戀對方，心中還真的有點沉重呢。」菅田也回應：「對夏美來說，我的角色確實是很過份的丈夫，但就我的感受來說，其實會覺得夏美非常迷人，也非常害怕會失去她。」

此外，高畑也說：「從沒演過這種尺度的懸疑片，拍攝的時候非常開心。」對於再度跟菅田合作，她也開心地稱讚對方：「他仍保有過往的敏銳，同時也有柔軟的身段，是個非常可靠的座長，給了我許多幫助。」她更大力推薦觀眾務必來觀賞這部電影：「本片將如絲般的驚悚感，成功昇華到娛樂境界，我認為是近年難得一見的日本電影。我自己都從來沒有在拍攝現場看過這麼多血漿，都讓我有點興奮了！」

該片不只驚悚刻劃連環兇殺懸案，更寫實刻劃漫畫製作的過程及漫畫業界的嚴酷面貌。劇組更實際找來2位當紅漫畫家助陣，由《帝一之國》原著作者、也是菅田將暉公開表示崇拜的古屋兔丸，來繪製男主角師事的人氣恐怖漫畫家的漫畫作品。男主角在片中繪製的漫畫《34》，則找來畫風細膩、以《亞獸譚》、《美少年計畫》等作品廣為人知的江野朱美打造。此外，菅田也從開拍前請來專家指導，花費好幾天練習畫漫畫。