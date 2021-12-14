台北市大數據中心實聯制儀表板。（摘自台北市議員林亮君臉書）

台北市議會財建委員會14日審查北市資訊局預算，議員苗博雅發現，去年跨年資訊局透過台北通APP實聯制，蒐集參與民眾性別個資進行分析，議員林亮君也不滿痛批，性別與控管人數、疫情無關，明顯擴權使用。

資訊局長呂新科說明，跨年晚會結束後進行使用者分析，都是統計型去識別化數據，沒有取得實聯制以外個資。

林亮君發現，根據市府大數據中心實聯制儀表板，去年跨年晚會要求民眾用台北通APP實聯制進場，竟然不只是要管控人數，還分析男女比例，根本與防疫無關，已經超出使用範圍。

資訊局副局長高永煌說，性別不在《個資法》規範，苗博雅拿出法務部條文大罵資訊局唬爛加硬拗，年齡、性別均屬於《個資法》第2條的「特徵」類別，作為個資保護主管機關，竟混淆法律、公然說謊，況且根本沒有取得民眾同意，就取用性別分析。

林亮君指出，資訊局對《個資法》嚴重誤解很可怕，去年跨年民眾被蒐集性別，若某些場所只有2個人進出，雖然僅有性別是否就可識別出資料，市府已過度使用台北通APP蒐集資訊。