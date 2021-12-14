2021世界羽球錦標賽，寶島球后戴資穎14日晚間亮相，與女單32強戰迎戰俄羅斯選手柯塞茲卡雅（Evgeniya Kosetskaya），戴資穎狀況調整的不錯，場上掌控也好，讓對手出現無奈的表情，短短30分鐘就以21比10、21比14晉級16強。

戴資穎今年8月在東京奧運勇奪羽球女單銀牌後，一直待在國家運動訓練中心備戰，沒有參加其他國際賽事，直到這次西班牙世錦賽才重返賽場，相隔4個多月再出賽，小戴和球迷都很期待，首戰對手柯塞茲卡雅目前世界排名第27，兩人過去只有2017年蘇迪曼盃交手過一次，當時小戴直落二勝出。

戴資穎過去6度挑戰世錦賽曾5度止步8強，總是挑戰自己極限的小戴再度問鼎，希望帶著奧運銀牌及BWF年度最佳女運動員獎項的喜氣，朝個人首面世錦賽獎牌衝擊。

首局戴資穎很快就進入狀況，好幾個落點精準的壓線好球，或是斜線大角度讓對手來不及回擊，迅速20比10取得10個局點，並在第1個局點就搶下首局，面帶笑容換邊再戰；次局一開始小戴先適應一下光線及風向，出現一些失誤，被柯塞茲卡雅取得領先，不過小戴很快透過幾次強勢攻擊超前，加上出拍時間點隱密性高，使對手難以預測，超前比數後一路往勝利前進。

稍後男單寶島一哥周天成出戰大陸選手陸光祖，再來還有李洋／王齊麟面對荷蘭組合吉爾（Ruben Jille）／范德勒克（Ties Van Der Lecq）。