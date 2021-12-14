黃建偉（見圖）曾被刑事局列為十大槍擊要犯，為冷酷無情的殺手。（中時資料照／鄭滄杰攝）

曾被刑事局查緝專刊列為十大槍擊要犯的前桃園黑道「小南門」幫主黃建偉，身高據傳僅155公分的他，總穿西裝、戴金邊眼鏡，貌似斯文，實則心狠手辣，曾槍殺警察線民、潑酸凌虐殺人，跑路期間又指使小弟向立委開槍勒索。資深刑警回憶，綽號「矮仔偉」的他，在2000年初，是最讓桃園黑白兩道聞之色變的頭號殺手。

最讓人詫異的是，在台灣身背多條人命，逃亡大陸16年的他，竟能在珠海另立幫派。2019年跨年夜，他被控多條黑社會案件，被大陸法院判死刑，緩期2年執行，並沒收全部財產，且限制減刑。猶如黑道傳奇的他，在大陸終於吃鱉走上窮途末路。

1962年生的黃建偉，1997年左右，35歲的他當上那時全桃園最大黑幫「小南門」幫主，因涉多起教唆槍擊、殺人未遂案件，遭檢肅流氓對象，桃園縣警局從巨蛋體育館，由空警隊直升機將他押送綠島羈押。在那之前，他早就被送感訓3次，但仍持續拓展黑道勢力。

據警方檔案資料，黃在2002年因女友與其小弟有染，先對女友潑酸毀容，再找小弟算帳未果，竟遷怒小弟的舅舅，強擄脫光衣物，與手下聯手正面潑硫酸、凌虐致死，動手的小弟被判無期徒刑，但他四處藏匿，還槍殺警察線民。

期間他為籌措跑路費，屢找立委、議員、酒店與電玩大亨勒索，若不從就教唆小弟開槍示威，桃園警方與刑事局都亟欲追捕這號狂徒。

豈料，黃不但不收手，還撂狠話，揚言鎖定10大對象獵殺，包括3位刑警與7位不買帳的業者。被「嗆堵」的刑警，甚至申請下勤務後配槍，隨時備戰。時任桃園縣警局長侯友宜不容黑道挑釁，下令儘速緝捕黃到案，黃也躍10大槍擊要犯名單。

在黑白兩道封殺下，黃偷渡逃往大陸廣東，竟在沿海地區持續打著「小南門幫」名號，招攬從事不法，猶如「小南門珠海分會」。根據大陸法院資料，2008年起，黃在廣東一帶率幫眾暴力討債、綁架、敲詐勒索商家，公安無法接受台灣人竟成為大陸治安毒瘤。

2018年，黃更趁早年跟他一起在桃園黑幫打拚，同為小南門大老的李姓大哥，赴大陸旅遊時綁架勒索，取得家屬3000萬贖金才放人，但也讓公安終於出手逮人。2019年最後一天，廣東省珠海市中級人民法院一審判他死緩。

消息傳回台灣，當年追捕他的警官說，就像近年台灣詐騙犯最怕被押往大陸審判，囂張毒辣的矮仔偉，哪怕再怎麼窮凶極惡，既然在大陸被判死緩，又遭當地法院點名為治安毒瘤，「真的是回不來了！」任誰也想不到，他傳奇般的黑道殺手生涯，竟在大陸寫下最終章。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。