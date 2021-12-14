電動車發展快速，單是今年上半年全球銷量突破250萬台，業界更預估2030年電動車銷量將會超越燃油車，TOYOTA總裁豐田章男親自發布集團全球電動車戰略，到2030年將投入開發30款電動車並投入8兆日圓，近2兆新台幣開發全產品線電動車，同時定下要在2030年達成全球電動車年銷量350萬台的目標。

豐田章男表示，作為一家全球性的公司，TOYOTA必須盡可能加快減少排放二氧化碳，一方面，除非車輛使用的能源是清潔的，否則沒有電動車可稱二氧化碳排放為「零」，另一個概念則是「碳中和汽車」，它透過使用清潔能源將二氧化碳排放減少到「零」。品牌旗下bZ系列取名自「Beyond ZERO」，而TOYOTA bZ則是「超越零」的意思，首款車型bZ4X是由與SUBARU共同開發的平台所打造。

豐田章男表示，未來車型投入的模式和時機將會根據各國的能源政策和產業政策來決定，依據各個國家或地區的需求，TOYOTA將提供實現碳中和的「全產品線」選擇。豐田章男親自展示預計於2025至2026年前陸續上市的BEV（Battery Electric Vehicle，電池電動車）車型外，也宣布將在2030年達成全球BEV年銷量350萬台的目標，向全世界展示身為全球龍頭車廠在BEV領域的堅強實力。

豐田章男表示，「能源」是達成碳中和的關鍵。「電力」是BEV主要的能量來源，因此BEV碳排量多寡會取決於發電來源（火力/核能/再生能源），依照國家發展程度不同，能源結構、儲能基礎設施也存在相當差距，火力發電比例愈高的國家代表碳排也愈高，並不是所有地區都能像少數先進國家一樣適合在較短時間內推動BEV普及化。

以北歐挪威為例，99.1%電力來自低碳能源且又以水力發電為主，BEV就會是非常有效的減碳工具。但以日本及台灣而言，由於火力發電比例較高（日本75%、台灣80%），則應以HEV及PHEV為主要的減碳手段。因此優先推動HEV及PHEV的普及，才能有效達成減碳目標。

由於每個地區的能源狀況不同，客戶的汽車使用和需求也不同。在這些不同的情況下，TOYOTA致力於開發「全產品線」的碳中和汽車，無論是HEV、PHEV、BEV或FCEV，以提供全球客戶不同的選擇。除了前述的電動化車款外，TOYOTA也將經由賽車運動，持續探索新能源應用的可能性，如：開發氫燃料引擎車（Hydrogen Engine），開發和推廣不排放二氧化碳的清潔燃料，來找尋解決碳排放的解方。

16款預計於2025至2026年前陸續上市的BEV車型，包含5款TOYOTA的bZ系列車型、4款LEXUS的BEV車型以及7款Lifestyle BEV車型。據知，TOYOTA總代理已計畫明年引進首款電動車bZ4X。

和泰汽車TOYOTA車輛本部長劉傳宏表示，TOYOTA在車輛電動化已耕耘多年，1996年便曾發表初代RAV4電池電動車，之後30年又陸續展示了e-com原型車、超小型EV-COMS以及小型EV-eQ，到今年推出C+pod及C+walk。品牌陸續推出各式電動化車款（包含氫燃料電池電動車、插電式油電複合動力車與油電複合動力車，累計銷量已逾1800萬台）。豐田在過往經驗中學習到需以務實的方式，才能真正協助各個國家推動減碳、並達成碳中和，而適合的電動化車款取決於消費者對車款的接受度、以及各國的能源環境與法規政策。

在電力結構以綠能為主、且充電基礎建設完備的國家，電池電動車相較於傳統燃油引擎車款的減碳效果卓越，且充電環境友善、車主日常使用便利，電池電動車款會是適合的減碳車款。但在以火力發電為主、且充電基礎建設尚待開發的國家，插電式油電複合動力車及油電複合動力車的減碳效果與電池電動車相當，且對消費者而言有更高的接受度。

TOYOTA將推出各個類型的電動車款。（TOYOTA提供）

多元發展各式電動化車輛以因應各地需求，將更有利全球減碳推動，而不應侷限於特定車款發展，TOYOTA這次的發表是要打破大家誤會TOYOTA反對電動車的印象，其實不管在電池研發以及電動車的開發上都按步就班的進行中。