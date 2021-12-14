中央氣象局表示，明天(15日)至周四(16日)，各地大多為晴到多雲，白天氣溫持續回升，周五(17日)起鋒面通過及東北季風增強，天氣將明顯轉變，北部、東半部再轉濕冷，氣溫一路往下降；此外，氣象專家吳德榮指出，第22號輕度颱風雷伊在6、7天後的模擬路徑不排除北轉朝台灣而來，可能導致下周日、一之後，全台降雨機率提高。

氣象局表示，明天(15日)水氣偏少，東半部地區仍有局部短暫雨；大環境偏東南風，白天氣溫持續回升，各地相當溫暖舒適，高溫普遍在26到29度，中南部甚至可以來到30度，不過清晨仍較涼，各地低溫約16到19度，部分地方只有14、15度，日夜溫差大。

14至15日定量降水預報。(圖/氣象局)

周四(16日)各地大多為晴到多雲，東半部的降雨會比前一天更少；大環境偏東南風，各地白天溫暖舒適，走在陽光裡，很有夏天的感覺；清晨西半部易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意行車安全。

周五(17日)天氣明顯轉變，鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部明顯轉涼，清早開始氣溫就一路往下降，愈晚愈冷，其他地方的高溫也會下降；北部及東半部有局部短暫雨，白天以前降雨機率較高，晚上後逐漸降低，中南部維持晴到多雲。

周六、下周日(18日、19日)東北季風影響，此波東北季風帶來的冷空氣較強，強度接近大陸冷氣團，北部及東北部整天涼冷，其他地區早晚亦涼冷；桃園以北及東半部有局部短暫雨，其他地區受南方中層水氣逐漸北移影響，雲量漸增多。

第22號輕度颱風雷伊，今天下午2時的中心位於鵝鑾鼻東南方2260公里的海面上，向西北西朝菲律賓中南部群島移動，未來向西北西朝菲律賓中南部群島移動，雖然短期內對台灣沒有直接影響，但周末進入南海後則要留意其動向、強度變化及下周外圍水氣對台灣的影響。

下周一、二(20日、21日)東北季風影響及南方雲系北移，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨。22日至24日東北季風稍減弱，氣溫稍回升；南方雲系北移，北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區亦有局部短暫雨。