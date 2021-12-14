中國海軍075型海南號兩棲攻擊艦

中共海軍075型首艘兩棲攻擊艦與071型綜合登陸艦共同進行年終大型登陸演練。多位軍事專家指出，075型艦是共軍第一艘真正具備多維度與立體登陸能力的艦艇，強大的載荷能力可為大規模登陸提供更好的支援，將對台灣造成很大的威脅。但是也有分析人士認為，中共對台作戰的技術障礙可能是人類有史以來最複雜的作戰，不只是台灣地形地貌不易展開作戰，台灣面對威脅也早有防備。

《美國之音》這場在南海進行的年終大型演練，是首艘075兩棲攻擊艦海南艦今年4月服役以來首次參加年終大練兵，也是中共軍方首次透露075型艦與071型艦崑崙山艦進行綜合演練。

報導說，075型兩棲攻擊艦自2018年動工至今已下水3艘，除了首艘海南艦在已入列共軍南部戰區外，第2艘據傳即將入伍，第3艘近期將進行海試。港媒曾報導，第2艘075型兩棲攻擊艦近期出現在東部戰區的海軍基地。

新加坡南洋理工大學海洋軍事研究員許瑞麟（Collin Koh）接受訪時表示，075型艦從本質上改變了共軍的作戰規劃，是一個「遊戲規則改變者」，能比原先的較小型的071登陸艦在大規模軍事行動中發揮更大的效果，不只容納大量部隊與裝備，艦載航空機隊能力更強，因此可以有二維（海、陸）或是三維（海、陸、空）的兩棲登陸能力。

曾任台灣海軍新江艦艦長呂禮詩接受採訪時同意075型艦是「遊戲規則改變者」的看法，他認為共軍在作戰思維心態變得有點「急」，已不打算用傳統方式登陸作戰，而是改用直升機垂直登陸。而且共軍也等不及大陸軍工企業提升攻擊直升機性能，因此直接跟俄羅斯購買，可以跳過試飛階段直接進行換裝。

呂禮詩表示，此外，中國在閱兵活動上展現大量的無人載具，這可以避免傳統搶灘登陸造成大量死傷，共軍顯然不打算傳統登陸，而是改以無人機作為第一線使用，再以武裝直升機垂直登陸，形成對地面的壓制，接著由人員運輸直升機把突擊兵送上登陸目標區域，這其實是一種作戰思維的改變。此外，大陸東南沿海不斷修建機場，可提供直升機起降，在直升機完成任務後可直接返回陸岸機場。如果需要額外的彈藥掛載或有加油需求，可以在台灣飛彈的射程外部署075兩棲攻擊艦，以它做為直升機與後勤保障的載台。

大陸軍事專家宋忠平受訪時不諱言地說，075型艦是為進攻台灣做準備，尤其在兩棲奪島中發揮主導作用。因為解決台灣問題最關鍵的就是登陸作戰，因此必須全面掌控制天權、制空權、制海權、制電磁權後，才能進行兩棲登陸。而專注於空中的075型艦和專注於海上的071型艦是登陸作戰的完美搭檔，它們可以在多維登陸中相得益彰。

報導說，也有分析認為，中共攻打台灣的技術障礙是人類有史以來最複雜的作戰，除了台灣地形地貌不容易展開作戰外，台灣面對威脅也早有防備。在台灣國防部日前送交給立法院的的報告就顯示，台灣國軍將運用特別預算於2026年前採購軍備，執行「防空、反制、制空、制海」任務，重層攔截來犯之敵。