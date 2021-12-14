羅瑟福德14日下午駕駛世界上最快鯊魚(Shark)超輕型飛機降落台北松山機場，在機上向地勤人員揮手致意。（陳怡誠攝）

獨自駕機環遊世界的英國、比利時雙國籍19歲少女飛行員羅瑟福德（Zara Rutherford），14日下午駕駛世界上最快-鯊魚超輕型飛機緩緩降落台北松山機場。（陳怡誠攝）

羅瑟福德降落台北松山機場，長榮機務人員上前替座機消毒。（陳怡誠攝）

羅瑟福德降落台北松山機場，長榮機務人員上前替她全身消毒。（陳怡誠攝）

地勤工作人員為她準備台灣的珍珠奶茶，羅瑟福德（右）品嘗後高舉珍奶露出微笑。（陳怡誠攝）

羅瑟福德完成檢疫程序後搭乘防疫專車前往防疫旅館。（陳怡誠攝）

19歲英國、比利時雙國籍少女羅瑟福德（Zara Rutherford）駕機環球之旅，14日從韓國首爾飛抵台北松山機場，這是她亞洲行第二站，明天將離台繼續飛往菲律賓，挑戰成為獨自駕機環繞全球最年輕女性紀錄。

羅瑟福德駕駛的鯊魚（Shark）超輕型螺旋槳座機上午10：57從首爾起飛，該型機為當今飛行速度最快的微形飛機，經過4小時飛行後，飛機在下午14：50左右降落松山機場，當她步下飛機，長榮機務人員依照防疫規定，上前替她全身消毒，還貼心準備台灣國民美食珍珠奶茶給她嘗鮮，隨即安排她接受快篩，經過篩檢程序後，羅瑟福德（中）手持珍奶豎起大拇指向守在長榮商務中心外面媒體致意。

完成通關及檢疫程序後，羅瑟福德搭乘防疫專車前往防疫旅館，預定15日離台飛往菲律賓，她還將停留馬來西亞、印尼、新加坡、泰國、緬甸、及印度等亞洲國家加油補給。

她此次駕機環球之旅，主要希望透過自己行動，鼓舞女性投入科學、科技、數學、工程等領域研究和工作，以及對航空的興趣。