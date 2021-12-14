關務署表示，為因應逐步取消空運快遞貨物併袋通關，造成通關件數增加，致快遞專區倉容無法負荷，影響通關秩序，同時為強化倉儲業者貨物管理效能，海關規劃實施空運快遞貨物專區合理卸存總量管控措施，對於空運快遞專區業者未預先向海關登錄進儲資訊，貨物將不得進儲快遞專區，期能藉由源頭管控快遞貨物進倉數量，維持通關速度及品質。

關務署進一步說明，該管控措施是以海關設定各快遞專區最大合理卸存總量，由空運快遞專區業者整合各快遞業者欲進儲貨量，將其貨物資訊向海關預先登錄。

等到運輸業者依載運貨物向海關申報艙單，經海關核准始得卸存指定專區；倘艙單所載貨物未經登錄，海關系統即回復錯單訊息(代碼061：倉容已滿或主號未預登錄，請改卸存其他卸存地)予運輸業者，貨物將不得進儲快遞專區，或者改一般申報倉儲。

考量本管控措施涉及專區業者、快遞業者及運輸業者間協調作業，規劃自12月1日起先行試辦，試辦期間貨物仍得依艙單申請的卸存地正常卸存通關，農曆年後正式施行。

根據各快遞地區最大合理卸存量合計30萬袋；而12月起規定併袋不可超過20件，每週通關量大約23萬袋；明年2月1日併袋要低於10件，每週大約28萬袋，均低於最大合理卸存量。

不過等到全面實施不得併袋通關，每週將暴增到94萬袋，因此關務署表示，將會採取配套措施增加通關時數、加班以及小物件可以併籃等方式。