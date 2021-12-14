隨著大陸移動互聯網大規模廣泛應用，過度蒐集個人資訊問題日益嚴重，為有效保護個資，大陸 「中國消費者協會」14日發布《50款APP帳號註銷及自動化推薦退訂測評報告》，點名淘寶、餓了麼、騰訊視頻等20款APP「註銷難」；滴滴出行、支付寶等5款APP「自動化推薦退訂」存在問題。總體而言，網路約車類、餐飲外賣類APP問題較多；房屋租售類較少。

《測評報告》顯示，大陸50款受測APP有20款出現「下載容易註銷難」問題，占比40％。主要5類問題：

一是未註明註銷條件，涉及的APP為萬順叫車。

二是註銷條件設置不合理，涉及的是滴滴出行、百合網、翼支付、淘寶、快樂購、餓了麼、麥當勞、楓葉租車和1905電影網。

三是登出流程設置不合理。涉及的是Soul、TT語音、南方航空和騰訊視訊。

四是經人工審核方可登出，但人工審核存在無人受理、承諾時限過長（超過15個工作日）或者承諾時限不明的情況。涉及的是愛搶購、禾適外賣、南方航空、萌果和抱抱直播。

五是無法通過APP直接註銷。涉及的APP為6人游、攜程租車和騰訊視訊。

此外，《測評報告》指出，在自動化推薦退訂方面，50款APP中，有5款APP存在不同程度問題，占總排查比例10％。

主要問題：一是APP未向用戶提供關閉自動化推薦的方式，涉及的是曹操出行、翼支付和禾適外賣。二是APP關閉自動化推薦的方式，過於隱蔽，涉及的是滴滴出行和支付寶。

中消協表示，相關APP所屬企業已限期整改並約談勸諭，依法展開後續監督工作。

中消協建議所有APP經營者，依《網路安全法》《個人資訊保護法》等相關法律法規和標準規範，認真開展自查整改。中消協也提醒消費者，在接受個資條款或提供個資後，還應隨時關注經營者的個資條款是否修改、是否有保障個資安全能力、是否存在非法處理個資行為等。還要會積極行使「撤回同意」權利，隨時可要求經營者停止處理或及時刪除個資。