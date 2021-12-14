《船到橋頭不會直》舉辦新戲開鏡儀式。（可米傳媒提供）

由客家電視台委託可米傳媒製作的社會寫實輕喜劇《船到橋頭不會直》，14日於桃園龍潭舉辦開鏡儀式，客家電視台台長、可米傳媒、導演林宏杰率領演員楊小黎、謝其文、莫愛芳、吳政迪、周孝安、廖曉彤、安乙蕎、王自強、陳詩媛、陳詩雅等演員一同上香祈禱開拍順利。金鐘視帝吳政迪頂著染紅的髮色出場，「角色設定就是為了吸引所有人注意我，所以我身上常常超過7種顏色。」

從小在龍潭長大的吳政迪，這次回到龍潭拍戲更感覺人親土親，尤其開鏡地點對面的龍潭國小就是他的母校，讓他直言：「回到家鄉拍戲真的既熟悉又開心。」

周孝安是第一次演出客台戲劇，當他透露自己是客家人的背景，楊小黎、吳政迪忍不住驚呼，他說小時候因為媽媽的關係會講海陸腔，但劇中需要講四縣腔，「現在跟著客語老師學有時會錯亂，甚至變成自創一個腔。」不過由於角色設定是國外回來，所以客語老師覺得腔調有些不標準也是合理。這次在劇中演出，周孝安想趁機學會客家話，他說：「除了想學會客語，角色看似好人但其實是偽善，跟以往飾演的正派角色很不相同。」

身為新手爸爸的周孝安，聊起奶爸生活，表示每天拍戲回到家一定會接手照顧寶寶，「現在太太還有點賀爾蒙作祟，會多照顧她的心情，怕她有產後憂鬱！不會因為我主外她主內，我到家後什麼都不管。」他對於自己獨自照顧寶寶也非常有信心，因平日幫寶寶洗澡都由他處理，關於育兒的方法跟觀念，他堅持雙方要保持良好溝通及互動，「聽到太多身邊朋友結婚生小孩後，沒有婚姻生活，所以還是會維持固定時間跟太太兩人約會。」

《船到橋頭不會直》劇情透過青春勵志、輕鬆詼諧的方式，講述在疫情艱難的年代，主角如何一路堅持、肯定自己，擺脫魯蛇的命運。開鏡儀式上，客家電視台台長張壯謀表示：「希望透過年輕活潑題材，以輕鬆的方式激勵大家，要勇敢地往前衝，客家電視台藉此年度青春活力戲劇，向在這片土地上奮力的每一位致敬。」