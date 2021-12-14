新北市五股區14日下午5時許發生超商ATM持槍搶案，3名歹徒搶劫趁著保全保養ATM機台時，持槍搶走100萬現金，警方緊急成立專案小組，2小時多後在三峽中園街附近逮捕嫌犯。新北市長侯友宜立即赴現場視察，大贊騎車攔截嫌犯車輛的三峽警分局吉埔派出所長張凱昱英勇，也感謝警方積極追查。（新北市警局提供）

新北市五股區14日下午5時許發生超商ATM持槍搶案，3名歹徒尾隨ATM現金保全進入超商後，拿出預藏的槍隻，喝令保全不要動，搜刮搶走ATM內約100多萬的現金，警方緊急成立專案小組，2小時多後在三峽中園街附近逮捕3嫌。新北市長侯友宜晚間9時時立即赴現場視察，大贊騎車攔截嫌犯車輛的三峽警分局吉埔派出所長張凱昱英勇，也感謝警方積極追查。

據了解，3名嫌犯是趁著保全保養機台時搶劫，因此遭警方逮捕時，車內贓物袋內仍有數張百元和千元鈔票，車內還有榔頭、空氣槍等物。蘆洲分局得知搶案發生後，利用雲龍系統鎖定嫌犯車牌，以及車輛位置，發現嫌犯駕車一路逃往桃園大溪，桃園警方回報嫌犯有駕車從大溪折返的狀況。

張凱昱表示，當時收到勤務中心通報，嫌犯駕車從台七乙下來，騎車與同仁會合時，剛好與嫌犯轎車交錯而過，他便緊急騎車攔截，剛好蘆洲偵查隊、派出所等警力也剛好到場才能將嫌犯逮捕。

侯友宜到場後讚賞蘆洲分局和三峽警分局努力，並強調「誰敢來新北犯案，一進來一定給他抓到」，並直呼張凱昱「了不起」。