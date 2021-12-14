寶緯工業上櫃案 櫃買14日通過 22:132021/12/14 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心14日審議通過寶緯工業公司（4558）上櫃案。 寶緯工業主要從事鋁擠型及鋁鍛造產品之製造及銷售，董事長為詹勳霖，推薦證券商為日盛證券、第一金證券、合庫證券及元富證券，申請時資本額4億4100萬元。 寶緯工業2020年營業收入為13億9635萬元，稅後淨利為8944萬元，每股盈餘為2.02元。2021年前三季之營業收入為15億5397萬元，稅後淨利為1億4410萬元，每股盈餘為3.26元。 櫃買14日審議寶緯工業上櫃案 石牌站都更案「天母常玉」登場！吸醫生搶買 公開2個月售5成 #寶緯 #工業 #上櫃案 #營業收入 #稅後淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 財報靚 偏光片廠股價衝 04:102021/12/14 證券．權證 國圖南館未開工 周邊房價先飆漲 04:102021/12/14 地方新聞 涉暴力討債 竹聯幫前堂主3兄弟被逮 04:102021/12/14 社會新聞 《興櫃股》聯發國際下月轉上櫃 明年拚展56家店 15:232021/12/14 財經 永豐智能車供應鏈ETF 12／15掛牌上市 11:292021/12/14 財經 抽中爽賺12萬 上品申購前2日吸引31萬筆 凍結資金相當台北101造價 12:002021/12/14 財經 1分鐘讀財經》英特爾CEO來台搶產能 又飛大馬做這件事 08:292021/12/14 財經 康寧大學斯里蘭卡外籍生延畢案 教育部16日開會討論 17:192021/12/14 生活 美國市占率第一 連鎖茶飲聯發國際明年掛牌 15:202021/12/14 財經 業內業外皆美 立碁今年獲利將攀歷史新高 17:112021/12/14 財經 花蓮生態工廠與部落的共好 台泥推原汁原味華山特展 20:292021/12/14 生活 財經熱門新聞 4奈米有麻煩？高通用三星製程又出包 換台積電結果曝光 - 財經 老美黑手伸進晶片業 台積電用2狠招拆穿詭計 - 財經 驚！三星與IBM突破1奈米限制 台積電早準備好迎戰 - 財經 英特爾對抗台積電出狠招 張忠謀當初1句真話戳破內幕 - 財經 政府打炒房只會失敗收場？ 房產專家警告2種人悲慘下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。