櫃買中心14日審議通過寶緯工業公司（4558）上櫃案。

寶緯工業主要從事鋁擠型及鋁鍛造產品之製造及銷售，董事長為詹勳霖，推薦證券商為日盛證券、第一金證券、合庫證券及元富證券，申請時資本額4億4100萬元。

寶緯工業2020年營業收入為13億9635萬元，稅後淨利為8944萬元，每股盈餘為2.02元。2021年前三季之營業收入為15億5397萬元，稅後淨利為1億4410萬元，每股盈餘為3.26元。