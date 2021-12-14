過去國內投信新基金閉鎖期一結束之後，基金規模立即縮水，然而從2020年起，各銀行向基金收取的「通路費」，從「銷售額」改以「客戶基金規模（AUM）」做計算基礎之後，國內公募基金IPO魔咒漸消失！

根據碁石智庫統計，因疫情關係，今年前十個月僅有57檔新基金募集，相較2019年同期的145檔的四成。其中股票型基金過閉鎖期後減少2.9％，債券型減少10.8％，整體規模不降反升，比募集期間增加了15.6％。

除了國內新基金留存率大增之外，境內基金週轉率也較境外基金低，根據碁石智庫統計，今年境內及境外基金週轉率比較，境內債券、股票以及平衡基金的週轉率分別是29%、71％及52％；境外債券、股票及平衡基金週轉率則是債券型67％、105％及54％。

碁石智庫負責人陳如鈊表示，今年全球股市漲幅大，即使因為疫情，主動式的股票型基金在2020年及2021年周轉率都較2019年來得高，境內股票型基金年化周轉率是71％也低於境外股票型基金周轉率（105％）。

陳如鈊表示，境內債券型基金中的目標到期債券基金都有閉鎖期，提前贖回會有罰則，另外境內高收益債也有固定配息，投資人比較不願意經常性進出，因此，境內基金週轉率遠比境外債券型低很多。