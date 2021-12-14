俄羅斯莫斯科一名美女運動員波莉娜·克諾洛茲（Polina Knoroz），雖然在這次2020奧運無緣上場，仍因亮麗外型和185公分的高挑身材受到許多關注，她不時會在社群網站Po美照，IG擁有25.8萬位粉絲追蹤，是備受看好的體壇新星。

現年22歲的波莉娜專攻「撐竿跳」項目，高中畢業即在俄羅斯國內獲得不錯成績，個人最佳紀錄跳出過4.75公尺，雖然這次東京奧運她沒入選國家隊，但其實她的最佳成績4.75公尺，只次於本屆女子撐竿跳銀牌俄羅斯選手安瑟莉卡·思杜蘿娃（Sidorova）的4.85公尺，發展指日可待。

185公分的波莉娜不但臉蛋精緻，還擁有九頭身的完美比例，不時會在IG曬出訓練的照片、影片，穿著貼身運動服更令她的S曲線一覽無遺，日前她分享穿一套灰色兩截式運動服的穿搭，健康又性感的小麥肌吸引大家視線外，一雙長腿、背部線條以及緊實的蜜桃臀，都成為大亮點，好身材讓人稱羨不已，波莉娜也因亮眼外型被知名運動品牌簽下當代言人。

波莉娜人氣火紅，還有大陸粉絲把她目前為止所有比賽精采瞬間剪成合輯，絕美身影吸引許多網友大讚「這身材美貌打趴很多女明星」、「她的肌肉真好看」、「這腿就長的離譜」、「身材比例真好啊」、「美貌與技術並存」、「這才是健康美」。