新華社報導，北京市煙花爆竹安全管理工作協調小組辦公室今天公告，從2022年1月1日起，北京市全市禁放煙花爆竹（環球影城度假區內，經公安機關許可的焰火表演項目除外）。2022年春節期間，北京市不設煙花爆竹零售點。

根據2017年12月1日北京市第十四屆人民代表大會常務委員會第四十二次會議修正的《北京市煙花爆竹安全管理規定》，北京五環路以內(含五環路)區域為禁止燃放煙花爆竹的區域。五環路以外區域，由區人民政府根據維護公共安全和公共利益的需要，劃定禁止或者限制燃放煙花爆竹的區域。

今年4月份以來，北京各區從維護城市安全、減少大氣污染的大局出發，積極推動區域禁放工作，截至目前，五環外各區均已發佈禁放煙花爆竹通告。除房山、門頭溝將於2022年1月1日起實施全面禁放外，其他區均已實施全面禁放。

從2022年1月1日起，北京市將實施全域禁放煙花爆竹（環球影城度假區內，經公安機關許可的焰火表演項目除外）。此外，根據《北京市煙花爆竹安全管理規定》，大陸國家、北京市在慶典活動和其他節日期間，需要在禁放區域內燃放煙花爆竹的，由北京市人民政府決定並予以公告。