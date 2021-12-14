新北市五股區14日下午5時許發生超商ATM搶案，46歲林男與2名21歲、16歲男子，趁保全補鈔時機持槍強搶百餘萬現金，3嫌得手後駕車開往台64線逃離，案發2小時被警方在三峽逮捕。警方初步懷疑，這是場計畫犯案，原因在於凌雲路三段這間超商，就在64快速道路匝道附近，歹徒也精準掌握補鈔時間。
立保保全公司14日下午5時許，派員前往五股區凌雲路三段超商ATM補鈔作業，所補現鈔超過百萬，由於疫情期間人人都戴著口罩，3名歹徒闖入時，超商店員以為只是一般顧客未加以理會，3嫌直直走向ATM，接著持槍喝令保全交出現鈔，得手後立刻駕車上台64線逃離現場。
蘆洲警方獲報後調閱沿線監視器，以雲龍系統鎖定車牌以車追人，3人最後於三峽將逮捕，警方調查，這起強盜案是以46歲林姓男子為首，2名同夥分別是21歲劉姓男子，與16歲項姓未成年嫌犯，警方在車上搜出作案用改造手槍2把，並尋回被搶現鈔，林嫌等人14日夜間帶回蘆洲警分局偵查隊訊問，警方將持續清點現鈔。
警方初步懷疑，這是場計畫犯案，原因在於凌雲路三段這處超商就在64快速道路匝道附近，林嫌等人似也掌握補鈔時間，詳細案情將待筆錄製作完畢始得釐清，後續將朝強盜罪嫌偵辦。
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