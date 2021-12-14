"律師界阮經天"忘繳裁判費 瞞委託人7年還騙勝訴│中視新聞 20211214

有「律師界阮經天」之稱的律師劉亞杰，遭台北地檢署依偽造文書、背信等罪起訴。（截自中視新聞畫面）

曾在崔媽媽基金會擔任義務律師志工，還被暱稱為「律師團阮經天」的律師劉亞杰，竟然忘繳裁判費導致官司遭駁回，還涉嫌編故事、偽造勝訴判決書騙當事人，讓愛子被救護車撞死的夫妻，失去爭取賠償的最後機會，遭台北地檢署依偽造文書、背信等罪起訴。對此誇張情節，女律師李怡貞直呼「根本可以拍電視劇了吧」。

一名當時就讀陽明大學的彭姓男研究生，於2011年12月7日晚上9點多，騎車行經北市承德路、士商路口時，與載送傷患的救護車發生車禍，彭男經急救後不治；事後彭男父母對肇事的救護車許姓救護員，分別提出刑、民事告訴。

刑事部分，判決駕駛救護車的許姓救護員無罪。民事部分，彭男父母委託劉亞杰求償1975萬多元。不料劉亞杰忘記通知彭姓夫妻繳裁判費，也沒先行墊付，害當事人民事訴訟及聲請的假執行，均於2013年12月4日被駁回。

劉亞杰疑似為掩飾自己的錯誤，涉嫌於去年偽造士林地院的民事判決，編造彭男父母勝訴、台北市政府敗訴假象，彭姓夫妻誤以為正義獲彰顯，向北市府詢問賠償進度時，劉男謊言才被揭穿。

「這新聞情節根本可以拍電視劇了吧」，律師李怡貞在臉書發文說自己平時執行律師業務戒慎恐懼，去年助理不小心拆卷，遭法律圈敲鑼打鼓要把她送律師懲戒；還有人當國文小老師抓她文章錯字。

李怡貞更氣憤表示：「自製判決書跟自行撤回上訴，真的開我眼界」、「如果以要處理我的標準來處理，這律師根本要死刑吧」、「世界上比我美的比我年輕的律師很多，超級多，為何當初就我被針對？連我自稱老娘都要被指正」。