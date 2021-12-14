大陸環球網14日報導，面對Omicron可能帶來的免疫逃逸挑戰，鍾南山、高福等專家近期均提出，採用不同疫苗的序貫接種（混打）會具有更好的保護效果。中國食品藥品檢定研究院（中檢院）14日的檢測結果顯示，接種2劑不活化疫苗後序貫加強1劑腺病毒載體新冠疫苗（吸入劑型），針對Omicron變異株假病毒的中和抗體滴度較原型株僅略有下降，較三針不活化疫苗接種後中和抗體滴度高10倍。有業內人士認為，隨著越來越多的研究證明疫苗序貫接種的安全性和有效性，這種接種策略可能會在Omicron變異株的影響下加速推進。

天津市疫情防控指揮部13日發布消息出現中國大陸首次發現新冠病毒Omicron變異株。14日，廣州市召開疫情防控新聞發布會，宣布發現該市首例境外輸入Omicron陽性病例。

從今年11月被發現並命名，Omicron在不到2個月間已在全球迅速傳播。中國疾控中心主任高福近日在回答Omicron是否會導致疫苗保護效果降低問題時表示，具體什麼程度，現在難以判斷。不過，高福強調，「從免疫學基本理論來講，疫苗接種要『少量多次，異源接種』。『少量多次』符合免疫學的基本原理，這也是為什麼要打加強針的原因。而『異源接種』，從理論上來講，以A疫苗作為初級免疫，再接種B疫苗加強，比『AA』『BB』的接種方案效果要好。」

鍾南山上周末在2021年大灣區科學論壇上也曾展示重組新冠疫苗序貫加強後抗體水準變化資料，介紹接種重組疫苗加強劑的人群顯著高於接種不活化疫苗的人群；而在另一組試驗中，接種兩種不活化疫苗3-6個月後用康希諾生物腺病毒載體疫苗加強，抗體會升高約200倍。鍾南山認為，接種異種類型疫苗效果可能更佳。

《環球時報》報導，中國食品藥品檢定研究院（中檢院）的檢測結果顯示，接種2劑不活化疫苗後序貫加強1劑腺病毒載體新冠疫苗（吸入劑型），針對Omicron變異株假病毒的中和抗體滴度較原型株僅略有下降，較三針不活化疫苗接種後中和抗體滴度高10倍。康希諾生物方面同日也透露，針對Omicron變異株，該公司的腺病毒載體疫苗仍可以提供良好保護。

上個月，國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏團隊曾發表論文稱，在兩劑不活化疫苗作為「啟動」注射後，第三種異源接種重組蛋白疫苗對健康成年人來說是安全且具有高度免疫原性，顯著召回並增加了對新冠病毒及其變種的免疫反應。該研究結果的發現為建立未來針對COVID-19 的全球異源接種促進策略提供了重要的證據。

高福近日在回應國內是否已有序貫接種計畫時表示，已經在探討，如果有疫苗的情況下，也不拒絕或者不反對大家去打不同的疫苗。高福稱，其團隊實驗室的小鼠動物模型也發現，異源接種或者說序貫免疫比同源接種收益要提高幾倍。但這樣的科學成果需要實踐和時間去驗證，科學發現到生活中實際使用還有一定距離。

大陸國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉此前提到，通過同技術路線和不同技術路線疫苗的加強接種，相信對新冠病毒不管是目前存在的各類變異病毒，在預防感染預防重症和死亡方面都有更好的效果。因此下一步將推出最優的加強免疫的組合，來為我們的加強免疫提供幫助。

大陸國家衛健委發布的最新資料顯示，截至13日，大陸全國累計報告接種新冠病毒疫苗26.2119億劑次。