富宇建設機構新建案「富宇德川」，地點選定緊鄰柳川藍帶水岸邊，坐享國美特區的生活之美。（盧金足攝）

台中市西區審計新村，鄰近美術館、范特喜文創聚落，提供旅遊多元選擇。（盧金足攝）

國美館有如藝術寶庫的發電機功能，建案在藝文特色加持下大受青睞。（盧金足攝）

國立台灣美術館是台中市西區重要文化地標，更是藝文氛圍的熱門景點，吸引很多品牌建商卡位推案，國際級的建築師操刀設計成亮點建築，富宇建設機構新推出的建案「富宇德川」，以台中國美館為重心，延伸西區近年發展的勤美誠品、市民廣場與草悟道，或走訪綠光計畫范特喜、審計新村等文創聚落，體驗新興文化潮流。

品牌力為競爭力加分！台中市西區「國美館特區」特有的綠美、藝術、文教與商業環境，是品牌建商推案的熱門區域，很多購屋者也屬意尋找在藝文特區的生活環境。

西區是許多老台中人認可與嚮往的高品質生活圈，富宇建設機構指出，近年來台中市知名的頂級豪宅都座落在西區，國美館有如藝術寶庫的發電機功能，建案在藝文特色加持下大受青睞。

其中，台中市府重新打造的審計新村，是省府時期審計處員工眷舍，鄰近美術館、范特喜文創聚落，以文創設計、餐飲輕食為主，人潮帶來錢潮，提供年青人創業空間，也是旅遊的重要朝聖景點，市府成功活化，更吸引網紅來拍照打卡，提供旅遊多元選擇。

富宇建設機構新建案「富宇德川」，地點選定緊鄰柳川藍帶水岸邊，坐享國美特區的生活之美，聆聽綠美園道與親水河岸、藝術雅興與文化底蘊，交織成城市協奏曲。

「生活有綠意，還有一條有記憶的河川」，綠園道與柳川的優勢，近年來因為台中市府的更新改造，柳川再現新風貌，水環境帶來的舒適微氣候，沿岸再現商圈活絡的生機。

富宇建設機構表示，規畫「富宇德川」強調超高結構，安心穩固，還有低密度視野、恆久棟距，形成西區嶄新的景觀宅，享受便利生活的地段。

全球歷經疫情考驗，居住環境更以健康宅為重，居住空間與品質，調整購屋者選擇建案不同的思維。

值得一提的是，富宇建設機構以實際行動回饋社會，以慈善基金會之名，投身公益行動，創造愛與共好的善循環，富宇家族的住戶參與社區總體營造的溫暖連結，也能從社區舉辦的課程與藝文活動中，獲得文化洗禮與充電機會，居住的環境有溫度，是購屋各種量化條件中的無價之寶。