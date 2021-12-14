大陸外交部駐港公署網站14日晚間消息，中國外交部駐港公署發言人針對英國政府發表《香港問題半年報告》，老調重彈唱衰香港法治和發展，公然詆毀「一國兩制」成功實踐，惡意抹黑《香港國安法》和香港選舉制度，嚴重踐踏包括「不干涉別國內政」在內的國際法原則和國際關係基本準則，表示強烈不滿和堅決反對，予以嚴厲譴責。

駐港公署發言人表示，中國政府是「一國兩制」事業的創立者、踐行者、維護者，沒有人比我們更珍惜「一國兩制」和香港繁榮穩定。隨著《香港國安法》深入實施和選舉制度的完善，國家安全得到維護、香港社會重回正軌、法治正義得到伸張，港人的權利、自由和安全得到切實保障，香港迎來由亂轉治、由治及興新階段，開啟良政善治新篇章。事實雄辯證明，《香港國安法》是維護國家安全、香港社會安定、香港市民安寧的定海神針，「愛國者治港」原則是保持香港長期繁榮穩定和長治久安的根本之策。

發言人指出，香港回歸後，中國政府治理香港特區的法律依據是中國憲法和香港基本法，絕不是《中英聯合聲明》。隨著香港回歸及各項後續工作的完成，《中英聯合聲明》中與英方有關的條款均已履行完畢。英方對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權。英方屢屢把《中英聯合聲明》掛在嘴邊妄議香港事務，純屬歪曲歷史和法理的胡攪蠻纏！

在英國殖民統治期間，華人長期被排斥在管治架構之外，港英《公安條例》和《社團條例》更對集會、遊行、結社加以嚴苛限制，港人從未享有民主、人權與自由。英方所謂「永遠與香港人民站在一起」的政治口號實際上是與反中亂港分子沆瀣一氣！在特區即將舉行第七屆立法會選舉前夕，英方炮製所謂報告，顯然是蓄意干預香港事務、擾亂特區選舉秩序，其險惡用心昭然若揭。

發言人強調，時代大潮，奔騰向前。中華民族偉大復興的歷史進程不可逆轉，香港由亂轉治、由治及興的步伐不可阻擋。隨著《香港國安法》和完善選舉制度法律的落地執行，隨著國家「十四五」規畫和粵港澳大灣區戰略加速實施，香港必將迎來更加安全、民主、自由、和諧的美好明天！奉勸英方及早認清現實、順應大勢，不要再沉溺於昔日的殖民舊夢！任何企圖「以港遏華」的外部勢力，必將在中華民族捍衛國家利益的鋼鐵意志面前碰得頭破血流。