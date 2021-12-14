白草莓的子紅了表示已經成熟，但是因價格昂貴，如想嘗鮮，目前還是由業者代採。(劉秀芬攝)

美裕草莓園種植品種為美姬。(劉秀芬攝)

台南市善化區是南部重要草莓產地，台1線沿線有數家觀光草莓園，因停車方便，每到草莓成熟季，總是吸引大批遊客來採草莓。業者表示，今年可能受氣候影響，花開得比較參差，因此目前只開放周末採果，預計再兩個星期量就會出來，正好迎上元旦連假假期。

美裕草莓園業者黃至賢表示，9月中即種下第1批草莓苗、10月中種下第2批，但存活率只有8成，直到10月底天氣冷了，第3批草莓苗成長才比較正常。雖然去年也是同時間種下，但去年開花時間較一致，草莓一開始成熟量就多，今年開花參差不齊，雖然11月中旬已經陸續成熟，但量還無法上升。

鄰近的南科草莓園則說，同樣是9月中種下草莓苗，雖然枝葉茂盛，但花開得晚又有點參差不齊，因此同樣只先開放周末採果。業者黃玟久表示，今年不僅草莓苗每株漲1至2元，肥料、包材、工錢也都漲價，但採草莓價格還是不敢亂漲，採與苗栗同步策略，每台斤400元。

為了吸引遊客，除了南部客人接受度高的美姬品種，黃至賢今年也試種了700株白草莓，每株苗就要上百元，但白草莓難照顧，存活率只有一半，幸好存活的另一半陸續開花結果，很多客人買來嘗鮮，直說好甜。南科草莓園則種了美姬、美豐、香水、優雪等品種，現場採價格都一樣。

業者表示，善化草莓預估元旦量就可大出，屆時會視產量決定平常日是否開放採果，還是建議遊客前往採果前，先打電話詢問。