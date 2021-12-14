海地官員稱，海地第二大城市海地角市(Cap-Haïtien)發生油罐車爆炸事件，造成超過50人死亡，上百人受傷的慘劇。總理阿里爾•亨利(Ariel Henry)說，全國將哀悼與降半旗3天，以紀念這場嚴重事故。

美聯社報導，總理表示，現在第一要務就是救災，軍警正在災區外圍搭建臨時醫護站，以幫助那些受傷的人。

海地角副市長阿爾莫諾 (Patrick Almonor) 說，爆炸造成的大火，已造成約20棟房屋被燒毀，至少有53人死亡，100 多人受傷，但是死亡人數還可能繼續上升，因為尚未統計來不及逃出房屋的人數，消防隊花了3個小時才撲滅火勢。

Fuel tank explodes killing at least 40 in the city of Cap-Haitien – dozens injured in blast.#Haiti #explosion pic.twitter.com/hWi36wSCTs — shahinur (@shahinu_r) December 14, 2021

一位名叫圖雷納 (Calhil Turenne) 的目擊者表示，油罐車遇到車禍翻覆，當時並沒有失火，而是不斷漏油，然而由於海地燃料短缺，有些人正用水桶裝那些外漏的汽油，結果油漬愈來愈擴散，當爆炸發生時，失火範圍變得非常大，幾乎城市每個角落都失火。