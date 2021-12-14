外界關注新北市市長侯友宜對公投的態度，侯友宜13日發長文強調「我思故我在」，然這是侯友宜一貫的作風，內容卻仍未明確表態引發各界熱議。前立委沈富雄表示，侯的表態很對中間選民的胃口，而他丟出的深水炸彈也會傷到台北市長柯文哲，只要侯友宜在民調中能穩定領先副總統賴清德6個百分點，2024總統大選的風貌就會改變。

沈富雄14日在政論節目《少康戰情室》中表示，侯友宜表態，連前立委林濁水都說，這是很難得一見的、大咖創造的奇蹟，因為他說從來沒看過。

沈富雄指出，從現在到公投，以及公投後一周，一定會有人做這些大咖的民調，侯、賴2人互有領先，差距在3個百分點以內。沈富雄認為，侯友宜的表態剛好符合中間選民的胃口，且這個深水炸彈有傷到柯P，只要侯穩定領先賴6個百分點以上，2024的風貌會改變，如果侯友宜能善於運用，將會帶動國民黨質變。

沈富雄分析，民進黨要政黨對決，是不得已的，第一次民調是四個同意都領先，而這些都是來自中間選民，兩邊開打後，要保住原先投向你的中間選民，但溜走了。而民進黨要政黨對決，最有把握的議題就是「抗中保台」，而國民黨則要說這和「抗中保台」無關。