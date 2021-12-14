桃園龍潭養雞場大火 現場疑存放800公斤瓦斯存量 22:032021/12/14 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園龍潭養雞場大火現場存放瓦斯消防人員灌救中。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園龍潭養雞場大火現場存放瓦斯消防人員灌救中 桃園市龍潭區中原路三段147巷內的一處養雞場，14日晚間8時許傳出大火，現場火勢猛烈，桃園市消防局第四大隊派人車前往灌救，據了解，現場疑似還囤放800公斤瓦斯存量，所幸並無人員傷亡，消防人員在8時32分控制火勢，目前仍在灌救當中。 #現場 #灌救 #養雞場 #火勢 #瓦斯 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 台大男面試華碩遭羞辱 律師PO文竟釣出本尊親回10字大爆料 - 社會 立委趙正宇家中搜獲920萬涉貪 北檢二度不起訴 - 社會 98萬翻修費攏係假 婦深陷假檢警詐術 - 社會 社會9點檔》黑白懼怕！傳奇殺手「矮仔偉」窮凶極惡 逃陸結局悽慘 - 社會 長輩飯局得知她是「露臉職業」 父母遭洗腦痛罵不三不四 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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