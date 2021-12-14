桃園龍潭養雞場大火現場存放瓦斯消防人員灌救中

桃園市龍潭區中原路三段147巷內的一處養雞場，14日晚間8時許傳出大火，現場火勢猛烈，桃園市消防局第四大隊派人車前往灌救，據了解，現場疑似還囤放800公斤瓦斯存量，所幸並無人員傷亡，消防人員在8時32分控制火勢，目前仍在灌救當中。