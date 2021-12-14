新北市長侯友宜13日針對4大公投案說明立場，不過內容卻還是未明確表態，掀起熱烈討論。對此，資深媒體人趙少康表示，民進黨6個執政縣市首長砲口一致「四個不同意」，國民黨已經很難細究哪個案子支持或不支持，國民黨沒有選擇，只有以「四個同意」加以抗衡，這是國民黨的承擔，也是最大在野黨的宿命。因此，他呼籲侯友宜市長，對四大公投表態是政治人物無可迴避的責任。

趙少康14日在臉書發文指出，四大公投周六就要投票了，最後關頭，檯面上的關鍵公眾人物都在用盡力量積極宣講動員，希望進一步凝聚支持者力量，我要說，這更是從政者無法迴避的責任。看看民進黨所有黨政大員全面出動，聲嘶力竭花大錢把公投當成大選在打就知道其中的厲害。

侯友宜市長昨天寫了1421字的臉書文，我想主要是侯市長在文章中還是沒有清楚的對這週六即將舉辦的四大公投表明立場。一直以來，侯友宜市長對新北市政認真專注，但因為這次4項重大公投攸關台灣未來的前途及方向，在距離1218公投日只剩3天的時候，仍舊採取迴避的態度似乎不是恰當的做法。

對於重啟核四公投案，因為核一、核二、核四都在新北，身為新北市的大家長，我很早就說過，可以理解侯市長的為難，所以由其他藍營同志，包括我在內，共同擔起重任，避免民眾被蔡政府諸多假訊息誤導，投票時做出錯誤判斷。

刪Q成功後，民進黨怕又輸，一開始就把這次的四大公投操作成政黨對決，鼓動人民「只問立場、不問是非」，還動員府、院、黨所有資源，不只有5800萬宣傳預算，中油、台電也大手筆下廣告。面對民進黨6個執政縣市首長砲口一致「四個不同意」，國民黨已經很難細究哪個案子支持或不支持，國民黨沒有選擇，只有以「四個同意」加以抗衡，這是國民黨的承擔，也是最大在野黨的宿命。

最後關頭，呼籲侯市長還是要講清楚自己對4項公投的立場。如果今天民進黨政府願意虛心傾聽民意，我們根本不需要透過直接民權的公民投票表達憤怒，如同侯市長說的，這次公投議題攸關民生，確實要好好思考。經過無數次的研究、辯論、演講，我們選擇「四個同意」，並會繼續發揮戰鬥精神說服更多人民，因為這是身為公眾及政治人物不可迴避的責任，監督執政黨更是在野黨唯一的選擇。

1218，讓我們一起 發揮人民的力量，集中人民的意志，表達人民的態度，用至少500萬張公投票給民進黨一點顏色瞧瞧。