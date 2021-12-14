台北市啟明學校透過中華民國五二三登山會協助，帶領視障孩子走進玉山國家公園，在資深解說員的陪伴與引導下，10位學生攀登塔塔加鞍部的鹿林山與麟趾山，用心「看」見玉山，體驗自然生態之美。

玉管處接獲申請後，積極提供啟明學校學生的相關需求，引導視障者進行深度的自然學習，透過嗅、聽、聞、觸等四感，感受山林及認識自然生態中生物多樣性的珍貴。

啟明學校首次申請視障解說服務，中華民國五二三登山會為順利完攀計畫，行前團隊舉辦多次講習與行程練習，期望學生除了完成身心的淬煉，也能認識玉山的美好；資深解說員印莉敏提供客製化的解說，在明暗兩端，開啟孩子們視覺外的感官，感受自然與生命中的高峰經驗。

玉管處表示，時值適逢華山松毬果熟落，也是台灣獼猴喜歡攝食的高熱量食物。為了讓孩子們能有身歷其境的感受，解說員數次探勘路線，收集獼猴食餘做為解說素材，讓學生觸摸破損的毬果及嗅聞松脂，感受自然季節的運行；步道上還有水鹿及山羌的排遺與腥臊味，乾涸水池邊則有深淺不一的腳印，學生們逐一感受，並在暖陽下的草坡上滾動身軀，體驗與自然互動。視障朋友透過解說、參與，用心看玉山，也提醒大家打開多元感官，發現更美的玉山。

玉管處表示，該處致力推動環境教育，塔塔加遊憩區獲環境保護署認證為環境教育設施場所，並且特別為行動較不方便的遊客，設置無障礙步道、停車位及廁所等相關設施，提供便利服務。