屏縣府運用百年歷史忠誠營區打造「潮好玩幸福村」，座落其中的潮州幸福館及輔具中心14日率先開幕，服務內容與空間設計堪稱全台最「潮」。（謝佳潾攝）

屏縣府運用百年歷史忠誠營區打造「潮好玩幸福村」，座落其中的潮州幸福館及輔具中心14日率先開幕，服務內容與空間設計堪稱全台最「潮」。（謝佳潾攝）

屏縣府運用百年歷史忠誠營區打造「潮好玩幸福村」，座落其中的潮州幸福館及輔具中心14日率先開幕，服務內容與空間設計堪稱全台最「潮」。（謝佳潾攝）

屏縣府運用百年歷史忠誠營區打造「潮好玩幸福村」，座落其中的潮州幸福館及輔具中心14日率先開幕，服務內容與空間設計堪稱全台最「潮」。（謝佳潾攝）

屏縣府運用百年歷史忠誠營區打造「潮好玩幸福村」，座落其中的潮州幸福館及輔具中心14日率先開幕，服務內容與空間設計堪稱全台最「潮」。（謝佳潾攝）

近年屏縣府積極推動長照，更將擁有逾百年歷史的忠誠營區打造成「潮好玩幸福村」，當中潮州幸福館及輔具中心14日搶先啟用，除服務內容與空間設計堪稱全台最「潮」外，也被譽為是全台少見健康與亞健康者共融的絕佳環境。

屏縣府社會處指出，潮州幸福館設計以「慢活空間」為主軸，規畫「潮體育班」提供65歲以上高齡者進行團體運動的室內空間及設備，透過有氧運動、肌力訓練、柔靭性訓練及平衡訓練，促進高齡者養成規律的運動習慣，享有更好的健康狀態。

此外，還有「拾味料理所」運用廚房空間，化身成為高齡年長者分享、交流場域，同時還邀請「會做菜、愛做菜」的廚藝高手，為館內體育班、日間照顧的長者們烹調出一道道記憶中的好味道，一起共餐、享受呷飯配話的好食光。

當中還有以「玩」會友的「潮FUN區」，以及活腦活手的「職能藝廊」，不論是想豐富生活的熟齡族，或是接受長期照顧服務的長者，都能在該處選擇熱愛的活動參與。

至於輔具中心則以「家的味道、輔具無所不在」為主軸，不同於一般的輔具展示，透過實境展示家中最常會遇到障礙的4個空間地點，即門口進出樓梯通道、浴廁、客餐廳及臥房等，向民眾介紹依照使用者的需求及使用習慣，來改造一個友善的居家環境。

屏東縣長潘孟安說，設立輔具中心的目的，除展示也有再生功能，新的輔具可讓大家體驗，二手輔具則用於租借，此次輔具中心歷經2年籌畫才完成，分為健康者和亞健康者2個區塊，前者可以一起互動、交流，以玩會友，後者則有日照中心可以提供協助，未來潮好玩幸福村包括共融公園、其他場域等都會在年底前開放。